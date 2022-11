Un incendio arrasó con una carpintería y afectó una vivienda

Momentos de tensión se vivieron este miércoles al mediodía en pleno macrocentro de la ciudad de Salta, cuando las llamas de un importante incendio se desataron dentro de una carpintería, con el fuego arrasando todo a su paso y que, gracias a la labor de los vecinos, pudieron mitigarlo.

El foco ígneo se desarrolló aproximadamente a las 12.00 horas en esta carpintería ubicada en la esquina de calles Tucumán y Lavalle. Hasta allí se hicieron presentes efectivos de la Policía de Salta como también personal de Prevención y Emergencias de la Municipalidad, además de un escuadrón de Bomberos Voluntarios.

La tensión aumentó cuando, por la virulencia y la magnitud del fuego, el agua con la que contaban los bomberos comenzó a escasear. De inmediato los vecinos que miraban lo que estaba aconteciendo, no dudaron en poner manos a las obras y empezar a sacar agua de sus domicilios, proveyendo la misma a los socorristas con baldes, cubetas y palanganas.

“Gracias a mis vecinos, los amo, si no estaban ellos no se podría haber hecho nada, todos los vecinos de la cuadra y del otro lado vinieron a ayudarme, amigos… a todos los amo, gracias”, no paraba de repetir una de las damnificadas en diálogo con Todo Salta. Es que las llamas no solo afectaron a este local sino también a una casa lindera.

Por su parte David Leal, miembro de Prevención y Emergencias de la intendencia, señaló que las pérdidas dentro de la carpintería eran prácticamente totales, en cuanto a materiales y maquinaria. “Lamentablemente una vecina también sufrió daños, ya se irán a hacer las pericias para saber el factor, una vez que se termine el trabajo de bomberos”, indicó sobre las averiguaciones pertinentes.