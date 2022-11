Tras un tenso debate se aprobó la prórroga para los feriantes del Parque San Martín

Concejales debatieron arduamente la prórroga para que feriantes del Parque San Martín puedan continuar en el lugar durante los próximos doce meses, con voces a favor y en contra, la ordenanza fue aprobada con una modificación propuesta por la edil Ana Paula Benavides.

El primero en tomar la palabra fue el concejal José García, quien sostuvo que se trata “de una temática que hace mucho tiempo está esperando una solución definitiva, una solución que de alguna manera deje de ser la prórroga”.

“Han transitado casi 15 años con ordenanzas que eran de prórroga y hoy se quiere poner todo el peso de lo que se ha hecho mal en los trabajadores”, continuó el edil.

En está línea agregó: “La verdad que siento que la ordenanza que estamos debatiendo y que vamos a poner a la posibilidad de que se apruebe o no, no me enorgullece para nada, no es ningún destello y no genera ninguna solución a esta realidad. A los trabajadores de la economía popular no los voy a poner jamás en el rango de controversia o problema, es una realidad para la cual debemos trabajar y encontrar soluciones que sean superadoras”.

Adelantándose a las críticas que recibiría más tarde, García se escudó: “No hay ninguna intención de fomentar la ilegalidad, de hacer invasión del espacio público”.

Por su parte, Emilia Orozco cruzó al autor de la iniciativa, aclarando en primer lugar que no acompañaría el proyecto y enfatizando en que “hay muchos derechos y pocas obligaciones, pareciera que siempre se premia a aquellos que no cumplen”.

“Por ahí el vecino se compra el discurso de la familia trabajadora, y si que la hay claro que hay gente trabajadora y honesta. Hay otra gente que no, me gustaría hacer un poco de memoria, no sé si vamos a llegar a suplir 14 años de decidía”.

La edil recordó que en el 2008 se realizó la primera ordenanza otorgando el lugar por 3 años, en 2011 se prorrogó por 2 años, en 2013 se lo hace otra vez por un año, 2014 se extiende por 18 meses y tras una serie de otras extensiones se llega a la actualidad en dónde “si queremos legislar para todos los salteños, no podemos circunscribirnos a 215 feriantes de los cuales muchos de ellos tienen deudas”.

“De acuerdo al informe del ejecutivo muchos tienen deudas que van desde los $5.000 hasta los 280.000. Estamos hablando de un alquiler de una zona privilegiada, y es un alquiler de $5.000”, aseguró Orozco.

En un tono muy duro, acusó: “En muchos casos venden mercadería ilegal, se perdió la esencia del paseo que era la artesanía. Yo creo que la vuelta a comisión no es la solución, quisiera que cada uno piense esta ordenanza”.

Luego fue el turno de Laura Jorge, que sostuvo su postura diciendo: “Creo que es momento de parar ya con las prorroga y darles una solución a las familias. Hubo reuniones con el ejecutivo donde estuvieron presentes, se les hicieron dos ofertas, la primera de ellas fue despejar el sector más cercano a Avenida San Martín, fue rechazada por los representantes”.

“Hubo una segunda reunión en donde se les ofrece ocupar un espacio de la playa de estacionamiento de la terminal de ómnibus. Ósea que si hubo una intención de llegar a una solución, pero se mantuvieron en una negativa”, completó.

Jorge comentó que los feriantes deben ser merecedores de continuar en el lugar que ellos prefieran, ya que “ellos plantean que si se van a otro sector no van a vender del mismo lugar, creo que a partir de los relevamientos del ejecutivo se debe analizar caso por caso y beneficiar a los feriantes que cumplen y avanzar con una solución extra para los que están en una situación más desfavorable que no han cumplido”.

Carolina Am fue la siguiente concejal en tomar la palabra, Am aseguró que “todos queremos una ciudad limpia, segura y ordenada pero en el afán de conseguirlo no nos podemos llevar puesta la dignidad de las personas ni evadir las realidades que hoy existen. En ningún momento se busca fomentar la ilegalidad”.

“No podemos nosotros castigar a los feriantes que incumplen por la inacción del ejecutivo, escuche durante todo el año a funcionarios decir cuanto deben los feriantes culpando a los deudores”, continuó para luego apuntar: “Si ustedes tienen la facultad de supervisar y velar por el cumplimiento estaría hablando de su inacción, no le tiremos la responsabilidad a los que están en los puestos y se quedan ahí porque no hacen nada”.

“Si trabajamos en la propuesta es por el vacío de plan de estrategia del ejecutivo municipal, escuche demasiado hoy hay que poner un freno, ponerse los pantalones, y para eso quiero traer una situación donde se resolvió el tema de fondo. En 2017 cuando se terminó con la tracción a sangre, se hablaba de un plan de reconversión de la familia carrera, fíjense la diferencia que hay, una mirada empática y abierta al dialogo”, recordó.

La legisladora finalizó diciendo: “Estoy completamente a favor de que hoy salga esta ordenanza, adelanto mi voto positivo siempre en el marco de buscar soluciones conjuntas”.

Por último, Paula Benavídes hizo énfasis en el trabajo que realizó el Concejo Deliberante “intentando conocer cuál era el plan que tenían desde el Ejecutivo para el reordenamiento del Parque sin embargo no hemos tenido sino hasta ayer una respuesta a un pedido de informe en el cual nos dicen la actual situación de los comerciantes que están ahí instalados”.

En un tono más duro insistió en que “si tanto preocupaba la situación, el ejecutivo municipal tiene todas las potestades de control que hasta el momento no las ha ejercido. Hay una necesidad de dar una respuesta a estas más de 200 familias que hoy viven de su negocio por eso entendiendo que esta no es una solución total quiero mocionar la introducción de un artículo 7° del proyecto”.

“El departamento ejecutivo municipal deberá presentar en un plazo no mayor a seis meses de la sanción de la presente un plan que contemple el reordenamiento del espacio público reubicación de los comercios como así mismo el destino que se pretenda a futuro del espacio público al que hace referencia el artículo primero”.

“Buscamos tener concretamente establecido que el ejecutivo tiene la obligación de decirnos qué es lo que pretende hacer con ese espacio”, sentenció para dar lugar a la votación dónde se aprobó el proyecto con su modificación.