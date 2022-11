Incertidumbre entre los feriantes del Parque San Martín por un posible veto municipal

Luego de que el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta aprobara la ordenanza que le otorga un prórroga por un año de la feria ubicada en el Parque San Martín, el referente de los feriantes, Carlos Godoy, sostuvo que "nadie ganó, lo que queremos nosotros es trabajar. Les agradezco a los que votaron a favor y los que no, queremos que nos inviten a hablar".

Godoy siguió junto a un grupo de personas con mucha atención el debate legislativo desde las puertas del órgano municipal. Terminado el debate, cruzó a diferentes ediles en diálogo con SomosSalta.

Una de las funcionarias que fue objeto de las críticas, fue Emilia Orozco a quien Godoy se dirigió: "Tiene que saber que no tenemos nada que ver con la muerte del Parque San Martín, tiene que saber bien cómo fue. Se ve que no caminó el Parque San Martín, quiero que se rectifique, no somos delincuentes y no matamos a nadie. Nos echan la culpa, y no tenemos nada que ver".

Godoy a Orozco: "Se ve que no caminó el Parque San Martín"

"Ahora queda la lucha de si la aprueban o no la aprueban, seguiremos charlando con el Ejecutivo para ver que pasará", continuó diciendo.

"Nos vamos con incertidumbre porque no hay nada dicho, depende de la intendenta de si la veta o no la veta", sentenció Godoy antes de abandonar el lugar.