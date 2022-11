Comerciantes piden vetar la prórroga a los puesteros: "Los plazos son para respetarlos"

Concejales debatieron arduamente la prórroga para que feriantes del Parque San Martín puedan continuar en el lugar durante los próximos doce meses, con voces a favor y en contra, la ordenanza fue aprobada con una modificación propuesta por la edil Ana Paula Benavides.

InformateSalta buscó la palabra de los Comerciantes Unidos en la voz de Carol Ramos, quien se mostró confiada en que la Intendenta vetará esta prórroga.

"Tenemos todas las expectativas ya que sabemos que la Intendenta quiere orden, sabemos que no se va ha dejar tomar el pelo. Le vamos a exigir. No puede ser un año más. Son 15 años".

Anticipó que a través de sus abogados, de ser necesario, solicitarán que esta prorroga sea vetada. "La vez pasada ya pedimos vetar lo de sonoridad. Que no la maneje un puñado de personas que no acompañan con el orden y la disciplina que necesita un municipio".

Destacó que la intendenta Bettina Romero viene mostrando un orden pero sin dejar el lado humano. "La ley y el orden existen, los plazos son para respetarlos, si no respetás, entonces que respetás".

Esperando que la Intendenta finalmente vete esta prorroga los comerciantes esperan que se corte esta cadena de todo "gratis".

Un trabajo humano

Carol sostuvo que el trato de la Intendencia es humano y a todos ha contenido. "No les ha saltado a la yugular por contrabando, ya está siendo bastante cedente. Decir no te dejo en la calle y sin trabajo, necesito ordenar. Ella no se maneja como que va desmalezando, se maneja humanamente".

Cuestionó los 15 años que llevan en el lugar. "No te organizaste en quince años, entonces es una tomada de pelo, es una generación entera que te alcanzó para criar hijo y para todo. Ni si quiera los están mandando a que se valgan por sí mismo, creo que le están dando un lugar por la terminal", concluyó la comerciante.