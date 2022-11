Assennato orgulloso de la "idea de que Carlos Morello podría ser intendente"

Durante el programa SinVueltas, producido por InformateSalta, el periodista Federico Storniolo entrevistó al referente de Libres del Sur, Matías Assennato quien se mostró entusiasmado con la idea de que Carlos Morello pueda competir en las elecciones para la intendencia de Salta.

"Entendemos que las mejores personas, las más capacitadas tienen que llegar a los espacios de decisión. Creo que tenemos cuadros políticos, particularmente Carlos Morello como alguien formado, con sensibilidad social y empatía ha quedado demostrado que debería estar en espacios de decisión", comenzó diciendo sobre otros de los referentes de la organización que hace poco cumplió 20 años de trabajo en la Provincia de Salta.

"En este tiempo hemos pensado en lo social, nos llena de orgullo como surge esta idea de que Carlos Morello podría ser intendente", puntualizó.

Consultado sobre Libres del Sur, Assennato recordó que "tiene 35 años a nivel nacional, nosotros tomamos 20 años en Salta que es el momento en el que Carlos Morello después de cursar la carrera de abogacía en córdoba y comienza a construir un movimiento".

"Un tiempo durísimo, se habilito el primer merendero y hoy tenemos 135. No es algo de lo que estemos orgullosos, el objetivo sería no tener ninguno, hay cada vez más porque la crisis económica hace que las familias no puedan tener un plato de comida en la mesa".

Por último, el dirigente destacó la participación de MUMALÁ junto a otras organizaciones como el ISEPCI dentro del espacio que crea Libres del Sur.