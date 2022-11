Asumió el nuevo presidente en la Cámara de Comercio e Industria

El nuevo presidente de la Cámara de Comercio e Industria de la Provincia de Salta, Gustavo Herrera, asumió anoche en su nuevo rol. En diálogo con AM840 comentó que se siente honrado por la designación . "Mi estilo de conducción tendrá como objetivo una continuidad, pero en esta nueva gestión busco ayudar a los comerciantes a insertarse en esta nueva forma de vender", aseguró.

Se debe recordar que Herrera antes fue vicepresidente de la entidad por lo que llega a la función con experiencia en el comercio y en la gestión del organismo.

"La Cámara tiene que salir de su lugar e ir a los comercios a ver las necesidades", sostuvo para luego enfatizar: "Estamos bastante complicados, la inflación es un problema muy grande porque hace que no sepas a cuanto vender porque no sabes a cuanto vas a comprar. La inflación es un problema que nos aqueja y nos preocupa, hay comercios que están mejor y otros que no pueden abrir sus puertas".

"La Cámara debe trabajar siempre para el que está más abajo", finalizó.