Graves denuncias por coimas en el programa Acompañar: “Queremos que se esclarezca”

Hace algunos días se pudo conocer una situación en Tartagal relacionada a un mal manejo del Plan Acompañar y el cobro de coimas que involucraría a distintos funcionarios públicos. En este contexto, la secretaria de género y diversidad, Carla Cordero, pidió ser apartada del cargo, algo que el intendente terminó por aceptar y en su lugar nombró a Daniela Justiniano de forma provisoria de manera ad honorem.

La Directora de Desarrollo Humano, Victoria Bonillo, dialogó con MosconiTVColor donde recordó: "Estos programas son nacionales, los puntos de gestión que tenemos para la carga un de ellos estaba a cargo de Carla Cordero quien decidió solicitarle al intendente ser apartada del cargo".

"Algo que hay que rescatar es que siempre ha tenido la voluntad de que esto se esclarezca", dijo la funcionaria que continuó destacando que su ex compañera siempre estuvo a disposición de la justicia a la vez que sugirió que todo podría ser un mal entendido.

"Muchas veces hemos visto reclamos sobre si los cargaron o no, no es un programa inmediato. Puede demorar hasta 10 meses en que salga el alta. Son cuestiones que dependen meramente del gobierno nacional. El municipio no maneja dinero, no deposita cuentas", sentenció.