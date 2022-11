Otra vez, denuncian a falsos gestores de planes: les cobran casi el 20% de la ayuda

En la ciudad de Tartagal, vuelve a generarse polémica en torno a supuesto direccionamiento de planes sociales que vienen de Nación, donde mujeres víctimas de violencia de género denunciaron que deben dejar $10 mil pesos, casi el 20% de la ayuda, a gestoras de la asistencia nacional Acompañar.

Según la información que comparte El Tribuno, fue por medios locales de la localidad norteña que se denunció a funcionarias de la Dirección de Género y Diversidad, por quedarse con parte de lo que cobran por ser beneficiarias del programa nacional Acompañar, por el cual las beneficiarias perciben unos $52.000 mensuales, dirigido a mujeres que se encuentran en contexto de violencia de género, luego de haber formalizado denuncias penales contra sus agresores.

El testimonio de una mujer dio más testimonios de la situación que se habría suscitado. “Soy víctima de violencia de género, no había hecho la denuncia en la Policía, me enteré que había una mujer, Sandra Domínguez, de la oficina de Carla Cordero que funciona en la terminal y que anotaba para tener este beneficio; como no tenía denuncia para darme el beneficio, tenían que hacerme una denuncia falsa, a cambio yo tenía que entregarle $10.000 cada vez que cobrara”, explicó la maniobra.

"Le pregunté si era por única vez y ella me dice que no, que era por 6 meses"

Asimismo la mujer aportó como prueba la captura de pantalla, la misma que desde el mes de mayo le compartió a la directora de la Diversidad, Carla Cordero. "Yo pagué una sola vez porque me di cuenta de que no correspondía que les diera plata", expresó. En la captura de un chat de WhatsApp, Domínguez le prometía que si pagaban ese dinero tenían asegurado su pase al Plan Potenciar, que a diferencia de Acompañar no tiene plazos y que se creó para mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas a través de la terminalidad educativa y la formación laboral de quienes están en situación de vulnerabilidad.

Por su parte Cordero, defendiéndose de esta situación, llevó un grupo de estas mujeres al canal de televisión local , algunas con sus niños en brazos, para mostrar el apoyo que recibe por su trabajo. Esto le valió la reprimenda del conductor del programa de televisión local Julio Marín, pero la funcionaria respondió difundiendo el teléfono del periodista y, según interpretó Marín, "para que me agredan y me insulten por haberle dicho lo que pienso".

También apuntó contra un edil local, Nicolás Arce, por los pedidos de informe que solicitó tiempo atrás. “Él odia a las personas gordas y de todo lo voy a denunciar, que a mí no me rompan las pelotas”, fue su descargo.

Con todo esto el titular de la oficina local de Anses, Santiago Moyano, pidió públicamente que se hagan las denuncias en la Justicia, más específicamente en el Escuadrón 52 de la Gendarmería Nacional. De comprobarse que las damnificadas dicen la verdad, tendría que actuar la Justicia Federal.