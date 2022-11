Médicos autoconvocados: Habrá sanciones para quiénes abandonan sus puestos

En una nota dirigida a la Directora de Personal, el coordinador de Asuntos Legales y Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud Pública, Ricardo Carpio, comunicó que frente a medidas de fuerza sin aval gremial que impliquen el abandono de servicio, corresponde una suspensión de hasta tres días.

El escrito filtrado, según Salta12, surge a partir de diferentes medidas de fuerza por parte de los médicos autoconvocados que exigen la modificación del artículo 21 de la Ley 7678, del Estatuto de la Carrera Sanitaria. Los manifestantes buscan que los médicos tengan un agrupamiento propio, el M, diferenciándose del P, al que actualmente pertenecen junto a los demás profesionales no médicos que se desempeñan en el sistema de salud pública provincial.

Luego del paro de 24 horas que los médicos continuaron con distintas protestas, Carpio comunicó que cualquier medida de fuerza que implique la “suspensión en la atención de consultorios externos (...) de cirugías programadas, o paro de actividad médica durante 24 o 48 horas, o suspensión de la realización de métodos complementarios ambulatorios programados al 100 por ciento, o quite de colaboración o presencia en el lugar de trabajo sin prestación laboral”, será “pasible de la sanción prevista por el inciso c del artículo 15 del estatuto de la carrera sanitaria”.

"Un segundo retiro indebido dentro de los siguientes 60 meses, configurará falta gravísima de abandono de servicio pasible de la sanción disciplinaria de cesantía”, advirtió.

“Tienen derecho a declarar una huelga tanto los sindicatos que gozan de la personería gremial como las asociaciones sindicales simplemente inscriptas, no revistiendo tal carácter los ‘médicos autoconvocados’”, afirmó el letrado en la nota enviada a distintos centros sanitarios. Sucede que ninguna de las asociaciones médicas profesionales hospitalarias que agrupan a quienes se dedican a la medicina está reconocida gremialmente por el Ministerio de Salud.

El gerente del Hospital Arturo Oñativia, Marcelo Nallar, declaró: “Yo no voy a tomar ninguna resolución que afecte a un médico hasta que no me diga el ministro (de Salud, Juan José Esteban), qué tengo que hacer”.

Respecto a las medidas de fuerza, afirmó que al menos en el hospital a su cargo hay "un grupo que decidió no marcar (su asistencia) pero que sigue atendiendo en consultorio externo. No están tomando de rehenes a los pacientes”.

Por otro lado, desde el Círculo Médico se adelantó que habrá apoyo total a los médicos que protestan y para hoy se daría a conocer un comunicado