La confianza de Australia antes de enfrentar a la Selección Argentina

Por segunda vez en su historia, Australia dio la sorpresa y clasificó a los octavos de final de un Mundial. En Qatar 2022 le tocó un Grupo D muy parejo, con Dinamarca como gran candidato a ser escolta, pero finalmente los Socceroos accedieron a la próxima instancia con los mismos puntos que la poderoso Francia. Y ahora se viene la Selección Argentina.

A dos días del choque crucial con la Albiceleste en el Estadio Ahmad Bin Ali, el combinado oceánico llevó a cabo este jueves trabajos regenerativos en las canchas del Aspire Zone. Ningún jugador pudo ocultar su sonrisa por este pasaje histórico y todo lo que se viene. Ni siquiera un experimentado como Milos Degenek, quien palpitó el duelo con los de Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

Afirmado en el lateral izquierdo de la defensa, sabe que por ese sector deberá contener los avances de Lionel Messi, al que llenó de elogios pero no lo consideró un Dios de la pelota como sí lo hicieron otros adversarios. Respeto ante todo, pero jamás la obnubilación. “Ahora que sabemos que jugamos contra Argentina, va a ser un partido difícil -aseguró. Pero parte de eso, son 11 contra 11. No hay 11 Messis, hay uno. Siempre amé a Messi, y creo que es el mejor que jamás haya jugado este deporte. No es un honor jugar contra él porque es solo un humano, como todos lo somos".

Leo no fue el único que recibió los halagos del jugador de Columbus Crew. “El problema para nosotros es que tienen una selección llena de estrellas. Mirás el banco y ¡está sentado (Lautaro) Martínez! Será un juego muy difícil, sin dudas. También lo fue Dinamarca y ya haber llegado a octavos de final es un honor”, vertió su análisis.

Si bien todos los reflectores apuntan a las figuras de la Selección Argentina, el referente de Australia se mostró muy confiado e ilusionado con seguir dando batacazos en esta Copa del Mundo: “Tenemos que creer en nosotros mismos, debemos confiar, pensar en estar al 100% y preparar el partido. Esto es fútbol, todo es posible. Argentina sube las cosas a otro nivel como fue jugar con Francia. Vienen con más motivación porque les fue mal en Rusia. Soy un gran fanático de estos equipos pero ahora tendremos un desafío en el que los respetamos lo necesario pero creemos en nosotros”.