"Pude demostrar que no me cagaba en las finales": el desahogo de Di María

A casi dos meses de ser campeón del mundo con la Selección Argentina, Ángel Di María se desahogó por el título en el Mundial de Qatar 2022 y dejó una inesperada autocrítica por su actuación en la final ante Francia.

"Mis viejos son los que más sufren porque son los que escuchan la cantidad de barbaridades que se dicen. Pude revertir todo esto y demostrar que no me cagaba en las finales, que es de las cosas que más me dolía y más me tocaba", expresó Fideo en una entrevista con el programa radial Vuelta y Media de Urbana Play.

Respecto del enfrentamiento ante el seleccionado de Didier Deschamps, reveló que se enteró "que iba a ser titular dos horas antes, en la charla".

"Por suerte volvieron a confiar en mí. Por lo que sé, Scaloni habló con Leo (Messi) para ver cómo me veía. Y como sabe que soy muy nervioso, y en una final del mundo más, seguro habrá querido dejarme estar tranquilo y decírmelo al final", completó.

También se sorprendió cuando Lionel Scaloni le dijo que iba a jugar por la banda izquierda de la cancha, un lugar que no acostumbraba a ocupar en la Selección.

El entrenador le aseguró que iba a desequilibrar por ese sector y así fue, incluso generó el penal que devino en el primer gol.

A pesar de su gran desempeño ante Francia, lanzó una inesperada autocrítica por su rendimiento: "A veces veo jugadas y momentos de la final, siempre digo lo mismo: siento que podría haber hecho más”.

Respecto de sus días tras ser haberse consagrado en Qatar, señaló: “Levantarte y saber que sos campeón del Mundo es algo inolvidable. Lo soñé muchas veces, pero jamás pensé que podía llegar a ser lo que es hoy en día”

“Para mí es algo inolvidable: lo que viví, lo que estoy viviendo y lo que significa para mí y para los hinchas la Selección. Ver a mi familia llorar de alegría era lo que más deseaba”, agregó.

Ángel Di María y su futuro en la Selección Argentina

El ex Rosario Central sostuvo que "viene una generación muy buena" en la Selección Argentina y se ilusionó con la posibilidad de seguir siendo convocado por Lionel Scaloni.

"Voy año tras año, paso a paso. Viene una generación muy buena en la Selección que está demostrando en sus clubes. Hay que ir poco a poco. El entrenador elige a los que mejor están, no se casa con nadie. Si puedo llegar, bienvenido sea", explicó.

Respecto de los amistosos previstos para marzo dijo que "va a ser algo muy lindo, porque los hinchas están esperando estos partidos, ansiosos por disfrutar"; y admitió que extraña al plantel con el que estuvo en Qatar: "Se había armado un grupo espectacular. Los mates de la mañana, quedarnos tirados en la cancha hablando después de los entrenamientos. Se extraña mucho".

"Todos los días me acuerdo de que soy campeón del mundo. Es algo inolvidable. Lo soñé muchísimas veces pero nunca pensé que podía llegar a ser lo que es hoy en día", cerró.