“Me llamó llorando”, la charla que tuvo Tini con De Paul en pleno Mundial

A pocos días de haber finalizado el Mundial de Qatar 2022, la cantante y pareja del jugador Rodrigo De Paul, Tini Stoessel brindó detalles de cómo fue la charla que mantuvieron en la previa del partido con Países Bajos en cuartos de final.

La estrella pop confesó en una entrevista íntima con Lizardo Ponce, entrevista que se puede ver en la plataforma Star+ que De Paul la llamó llorando y le dijo: “Creo que me lesioné”.

En ese entonces habían circulado versiones de que el 7 de la Selección estaba lesionado, algo que se potenció cuando no entrenó junto a sus compañeros.

Fue en ese momento que llegó el llamado a Tini. “Que él me diga ‘estoy nervioso’ o que me llame llorando, no lo podés creer porque siempre es un tipo positivo, que tira para adelante”.

“Cuando me manda el mensaje ‘creo que me lesioné’ y me llama que no podía hablar. Aparte con la presión que tienen los chicos, no me quiero imaginar ser un jugador de la Selección”, reveló Tini sobre los problemas que sufrió De Paul en pleno Mundial, algo que ni él ni el cuerpo técnico de Lionel Scaloni querían dar a conocer.

Incluso, la cantante contó que su pareja le consultó: “¿Qué hago? ¿Juego o no juego?”.

“Yo estoy ahí, en cualquiera de las decisiones que tome, voy a estar. Y él decidió lo que todos sabemos. Es un amor incondicional, un orgullo y no podía parar de llorar”, contó emocionada la joven.

De Paul finalmente decidió jugar frente a Países Bajos, entró como titular y fue sustituido a los 66 minutos del segundo tiempo por Leandro Paredes.

“Es lo más bueno que hay en el mundo”, aseguró Tini sobre De Paul, con quien pasó Navidad y pasará Año Nuevo en Madrid.

Con información de Clarín.