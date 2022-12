Entre enero y octubre, Salta registró 348 casos de VIH, un bebé nació infectado

En el Día Mundial de Respuesta al VIH/sida, fecha que se conmemora todos los 1 de diciembre desde 1988, el Ministerio de Salud Pública de Salta dio a conocer un informe que registra entre enero y octubre de este año 348 nuevos casos de personas infectadas con el virus. Entre ellas se cuenta un bebé que nació infectado.

El Programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales de la cartera de Salud Pública detalló que el total de diagnósticos realizados corresponden a 250 varones y 108 a mujeres.

El grupo etario con mayor cantidad de casos es el que va de los 20 a los 29 años, en el cual se detectaron 138 casos. Entre los 30 a 39 años con 80 casos; en el grupo de entre 40 y 49 se cuentan 61 diagnósticos; En el rango entre los 50 y 59 años, son 33 casos los diagnosticados; de 10 a 19 años, 18 casos; de 60 a 69, 13 diagnósticos; de 70 a 79, 4, y en menores de diez años, un caso.

En los primeros diez meses del año hubo 56 partos de mujeres diagnosticadas con VIH y un nacido infectado. Además, se indicó que en el mismo período fallecieron 39 personas a causa de alguna enfermedad relacionada con el VIH.

El diagnóstico temprano se debe considerar a partir de cualquier indicio de haber contraído la infección por haberse expuesto al virus. Por lo cual, lo ideal sería concurrir a un centro de salud u hospital para recibir asesoramiento.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que, si bien la situación del VIH/sida no es la misma que cuando irrumpió, a fines del siglo pasado, el virus no ha desaparecido y continúa transmitiéndose, ya que en todo el mundo hay personas que tienen la infección y no lo saben.

Con respecto a la prevención, toda persona que sospeche que pudo haber contraído la infección por haberse expuesto al virus, debería concurrir a un centro de salud u hospital para recibir asesoramiento.

Si se detecta el virus se debe proseguir con el tratamiento adecuado, una persona infectada con VIH puede permanecer sin síntomas por mucho tiempo. Cuando éstos se manifiestan es porque las defensas se han disminuido considerablemente y aparecen las denominadas enfermedades oportunistas.

Cuando la infección se detecta en esta etapa, se considera que el diagnóstico es tardío y el tratamiento para frenar el avance del virus es más complicado.

Sin embargo, la terapia antirretroviral correctamente llevada puede convertir la infección en una enfermedad crónica y posibilitar al paciente una vida saludable. De allí la importancia del diagnóstico temprano, que sólo se puede lograr mediante el test rápido.