Corte en la Ruta 25: "No puede ser que un municipal gane 10 mil de básico"

Trabajadores municipales de El Tala y El Jardín cortaron la Ruta Provincial 25 en reclamo por recomposiciones salariales. En diálogo con RadioNacional el Secretario General de ATE Rosario de la Frontera, Daniel Martí, comentó que llevan tres días de corte y no obtienen respuesta.

Alrededor de 110 personas evitaron que los vehículos continúen su camino, impidiendo que ingresen a El Tala o al Jardín, en el sur de la provincia. Se espera que se reúnan en Asamblea para decidir como seguir.

"Hace aproximadamente 60 días venimos tratando de hablar con los intendentes de ambos municipios y exigiendo distintos ítems. Siempre tratamos de adaptar los aumentos provinciales a los municipios", expresó.

En este sentido, detalló que "no puede ser que un municipal gana $10.000 de básico" y agregó que con los montos no remunerativos algunos llegan a $45.000. "Eso no es lo que una familia necesita para sobrevivir un mes", finalizó.