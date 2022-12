Villada, contra la oposición: "Dejen de dar tanta vuelta y digan por qué se reunieron"

El Ministro de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, Ricardo Villada, apuntó nuevamente contra la reunión de la oposición y señaló que "en general cuando la gente apunta a la descalificación es cuando no tienen ningún argumento".

Durante el ciclo SinVueltas, por la pantalla de SomosSalta, Villada se mostró abierto al diálogo y criticó la falta de explicaciones que dieron desde el sector que hace una semana se reunió en una sede sindical ubicada en Córdoba 148. "Se reúne un senador nacional, el hermano de un ex gobernador, diputados nacionales, tres diputados provinciales, funcionarios, sería interesante conocer el objetivo de esta reunión y ese fue el objetivo de este ministro", comentó en relación a que "algunos se enojaron, otros se ofendieron, otros insultaron".

En esta línea señaló que "si tienen algo que plantear sería interesante que hagan y que lo expliciten para poder hacer una discusión que le sirva a la gente, pero ofenderse creo que no deberían hacerlo y que nos lo expliciten para poder hacer una discusión que le sirva a la gente pero ofenderse creo que no deberían hacerlo".

"Los espero en mi despacho, hablemos de las cosas que están pasando y las que pasaron"

Fiel a su estilo crítico, cruzó a los presentes "no sé si tendrán alguna dificultad para explicar algunas uniones, pero el dialogo siempre es bienvenido pero de cara a la gente".

"Ha sido una reunión de carácter político, que ha tenido discusiones políticos y una crítica hacia el gobierno provincial. Lo que quiero es discutir esa visión crítica en bien de la gente, dejen de dar tanta vuelta y digan porque se reunieron".

En este marco, el ministro cruzó a uno de los referentes de la oposición, "Zapata recurre a la descalificación. En general la gente apunta a la descalificación cuando no tienen ningún argumento. Como gobierno le vamos a contar a la gente que es lo que hicimos y porque queremos seguir, ustedes deberán dar explicaciones de lo que hicieron en el pasado".

"Algunos me criticaron y me dijeron por que utilice el Twitter. Algunos hasta sugirieron que debería haber utilizado algún operador, que no tenía sentido utilizar el Twitter. Este ministro habla de frente y discute de frente. Los espero en mi despacho, hablemos de las cosas que están pasando y de las cosas que pasaron porque hay mucha responsabilidad en el pasado respecto a lo que esta pasando", finalizó.