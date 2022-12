En Mosconi, cobran hasta los muertos: el trasfondo de la turbia maniobra

Luego que el intendente de General Mosconi, Isidro Ruarte, denunciara que el Municipio desviaba más de 2 millones de pesos por mes, a través de planillas que hacían cobrar a personas de otras provincias y algunos ya fallecidos, la presidenta del Concejo Deliberante de Mosconi, Ana Guerrero Palma, detalló paso por paso cómo era la maniobra.

En diálogo con InformateSalta, la concejal aseguró que en Mosconi hay un sistema de trabajadores eventuales, a través de un planillero, a quienes se les da una tarea a cumplir y se le paga un monto en negro mensualmente.

“Durante la época de la pandemia, el intendente delega en estas personas lo que era el pago de estos planilleros, comienzan a retirar el dinero de la tesorería y llevan a pagar a lugares como el canchón municipal, la delegación de Vespucio, Cornejo, y salían montos muy altos, uno alrededor de 4 millones de pesos de tesorería”, dijo.

En este sentido, aseguró que no se tomaban nota de esas cifras que se movían, se hacía un cargo a rendir y cuando la planilla volvía firmada, y ese cargo se destruía, no quedaba ningún registro de este movimiento de dinero.

“Las listas estaban herméticamente guardadas solo podían hacerse altas, bajas, o modificaciones de los montos que se le daban a cada persona, según, orden del intendente por escrito o mediante resolución, el tema es que en los últimos tiempos no sabemos cuánto tiempo, este grupo de empleados hacía las altas y las bajas con connivencia de un empleado que era la custodia de la lista, y sin ningún tipo de anuencia del intendente”, explicó.

Asimismo, indicó que cuando la planilla llegó a su poder, se dieron cuenta que estaban las identidades estaban adulteradas. “Le ponen un nombre cualquiera, un número cualquiera y le asignaban un monto, de cada planilla de aproximadamente 20 renglones que traía la planilla, entre 11 y 13 eran falsos, era gente dada de baja por fallecimientos o era gente de acá mismo de Mosconi que desconocía que cobraba, vos cobras este beneficio, manifestaron que no, alrededor de 1 millón y medio de pesos por mes, se iba así”, expresó.

Además, puntualizó que también se investigó el desvío de materiales que eran destinados para la construcción de módulos habitacionales para familias de comunidades originarias que tienen niños en situación de discapacidad.

“Dos de ellos ya fallecieron, nunca se les ha construido, el material no está, quien recepcionó los materiales, era coordinar de políticas sociales del municipio, pasa a ser presidente del Concejo Deliberante, del periodo anterior pero seguía teniendo en su poder llave y seguía manejando, la entrega de estos materiales que nunca llegaron a destino, a raíz de entonces, se hizo una denuncia en el 2020 yo fui la denunciante y hablaba con esa denuncia menciono solo dos nombres y esos fueron corriendo a dejarle material a construirle algo para que no se notara tanto pero los beneficiarios eran 30, no se le construyó a todos”, concluyó.