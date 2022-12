Cristina Kirchner: "No voy a ser candidata, mi nombre no va a estar en ninguna boleta"

Luego de haber sido condenada a seis años de prisión, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ofreció un discurso a través de redes sociales titulado "¿Lawfare? ¿Partido judicial? Mafia y Estado paralelo”.

“No voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, (Héctor) Magnetto. El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta. Así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa”, aseguró, y agregó: “Mascota de usted, nunca jamás. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino como me volví el 10 de diciembre de 2015 a mi casa″

La vicepresidente inició fuerte, fiel a su estilo, apuntó contra el juez Julián Ergolini. "Tal como lo dijimos el 2 de diciembre de 2019, hace exactamente tres años, la condena estaba escrita. Está claro que la idea era condenarme", aseguró.

Tomando distancia de sus dos mandatos, aseguró: "Probé absolutamente a lo largo de todo el juicio que, de acuerdo a la Constitución, yo no tengo ni el manejo de las leyes del presupuesto que son aprobadas por diputados y senadores, ni en la ejecución ni administración del presupuesto de la Nación sobre obras en la provincia de Santa Cruz".

“El presidente de la Nación no es responsable por la ejecución del presupuesto. Después de la reforma constitucional de 1994, el responsable es el jefe de Gabinete. Curiosamente, solo declararon como testigos” en esta causa, dijo Cristina Kirchner, aunque luego aclaró que no estaba echando un manto de sospecha sobre sus jefes de gabinete, entre quienes se encuentran el actual presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa.

“Esto es mucho más simple, esto no es ni lawfare ni partido judicial: esto es un estado paralelo y mafia judicial”, definió la vicepresidenta, y enfatizó: “Y la confirmación de la existencia de un sistema paraestatal donde se decide sobre la vida, el patrimonio, la libertad de los argentinos, que está afuera de los resultados electorales”.

“Esto es el sistema que está funcionando bajo la pomposa y falsa denominación de Poder Judicial”, dijo Cristina Kirchner, tras trazar relaciones políticas, de parentesco y afinidad entre los magistrados, funcionarios y empresarios que viajaron al sur con otros jueces y fiscales que intervinieron en las causas por corrupción que enfrenta.

Con esta sentencia, Cristina Kirchner se convirtió en la primera vez que un vicepresidente en ejercicio de sus funciones es condenado por cargos de corrupción, ya que cuando fue juzgado y condenado Amado Boudou, en 2018, ya había dejado la función pública. Boudou fue vicepresidente de Cristina.