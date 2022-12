El carnicero de Tartagal que rifaba su auto suspendió el sorteo: los motivos

Un mes atrás, Guillermo Romero, dueño de una carnicería de Tartagal, decidió organizar una rifa a través de la cual pretendía sortear su auto para poder recaudar dinero para pagar deudas. Delincuentes le arrebataron toda la plata que tenía, dejándolo en una situación desesperante.

Sin embargo, los planes de Guillermo no salieron como lo esperaba y debió dar marcha atrás con el sorteo luego de recibir presiones del Ente Regulador del Juego de Azar (EN.RE.JA). “Me mandaron un WhatsApp prohibiéndome esta situación, que no podía porque me iban a hacer denuncia penal. Quise ver si se podía hacer de alguna otra forma y me dijeron que no, que no se puede para beneficio personal, igual explicándole mi situación no llegué a ningún acuerdo”, contó a Activa2 programa transmitido por VideoTar.

En este sentido, para no tener ningún tipo de problemas, adelantó que en el transcurso de los próximos 10 días, le devolverá el dinero a todos aquellos que le compraron un cartón, ya sea en efectivo en su carnicería o por Mercado Pago.

“Yo quería hacer esto para poder pagar las deudas, para poder pagar a los proveedores y rearmarme de nuevo en mi negocio, salir adelante y la verdad que este ente regulador no me permitió. Me angustié, tuve que cerrar una semana y media porque me agarró un estrés, no pude ante la desesperación de esta situación”, dijo.

Asimismo, detalló que hasta pensó en vender la carnicería e incluso la ofreció, pero afortunadamente apareció la ayuda. “Igual la sigo peleando, he comprado carne ahora, he tenido ayuda de amigos y de un proveedor que me han dado la posibilidad de volver a arrancar. Voy a hacer lo posible de trabajar lo más que pueda, este mes es el que más se vende por las fiestas”, expresó.

Aún le queda la posibilidad de vender el auto, pero esperará un poco con la esperanza de que las ventas repunten y no tenga la necesidad. Quienes quieran ayudarlo, puede acercarse a su carnicería llamada Super carnes Dai, ubicada en la intersección de Mariano Moreno y Congreso de Villa Saavedra. “Tenemos todos los cortes, todo lo que la gente busca. Así que comprarme carne también sería una manera de ayudarme para salir de esta situación”, concluyó.