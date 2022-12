La ampliación del Teleférico al cerro Ala Delta se inauguraría en abril o mayo

En el último programa del exitoso ciclo televisivo SinVueltas de InformateSalta, tuvimos la oportunidad de conversar con el titular del Teleférico del Cerro San Bernardo, Martín Miranda, sobre los 35 años de servicio que cumple este icónico atractivo turístico de nuestra ciudad.

“La verdad que hago un balance positivo, es magnífico trabajar vinculado al turismo, y en este caso en particular con el Teleférico, que es un atractivo que todos los salteños sabemos que le ha dado muchas alegrías a Salta, no sólo a la ciudad sino también a la provincia. Se ha convertido en un ícono a través del tiempo, de estos 35 años. Recientemente recibió la distinción como Marca País que eso lo termina posicionando aún más, junto con el Tren a las Nubes. Eso significa que va empezar a mostrarse como insignia no sólo de Salta, sino que cuando Argentina va a promocionar sus atractivos también figura el teleférico en campañas internacionales"

En cuanto al duro golpe que significó la pandemia y la recuperación después de esta, el referente del Teleférico señaló: “Nos sorprende que no habiendo pasado mucho tiempo de este flagelo internacional, el turismo ha recuperado fuerzas y este 2022 ha representado un año récord en turismo. Quizás tenga que ver con esto, de que hemos aprendido muchísimo después de la pandemia de aprovechar todo lo que se pueda, antes que nada, el tema de la vida y también las actividades al aire libre. Ha calzado justito con el turismo y en ese caso con el teleférico. Los números del 2022 han superado ampliamente a los del 2019, que era el último año entero que habíamos tenido registro de visitas".

Al ser consultado por cuántas visitas mensuales recibe el teleférico, Miranda aseguró que en los meses normales tenemos entre 40 y 45 mil visitas y en meses altos, entre 60 y 65 mil personas. "Tenemos la meta del millón de visitantes en algún momento. Para lograrlo, venimos de a poquito, recién saliendo de la pandemia, pero creo que lo vamos a lograr. Y no van a pasar muchos años hasta que logremos eso".

Para quienes aún no conocen el Teleférico del Cerro San Bernardo, nuestro invitado se dispuso a describir con lujo de detalles con qué se pueden encontrar los visitantes del complejo: "El Teleférico es un paseo cortito que está muy cerca del centro de la ciudad. Son 10 minutos de ascenso, 10 minutos de descenso hacia el Cerro San Bernardo; y cuando estás allá arriba te encontrás con las maravillosas vistas que tenemos ahí, desde ese balcón natural. Para mirar muchas cosas entretenidas de Salta, no sólo la ciudad sino también el Valle de Lerma".

Además destacó la gastronomía de gran nivel, juegos de niños, paseo de artesanos, gimnasio al aire libre donde se dan clases gratuitas y demás. "La verdad que hay un montón de cosas para disfrutar, el salteño sabe, conoce que es un área deportiva, de relax. Va mucha gente, amigos, familias a tomar mate, a disfrutar un momento lindo. En este tiempo de primavera, donde se prolonga un poquito más el horario del día, también se aprovecha bien lo que es la puesta del sol, que es maravillosa. Así que el Cerro San Bernardo tiene muchísimo para aportar".

En cuanto a lo que tiene que ver con las proyecciones del complejo, le consultamos al entrevistado sobre el planeamiento del teleférico del cerro Ala Delta: “Se trata de una extensión de 1,1 kilómetros que denominamos Ala Delta, que casualmente va hacia la cima del Cerro Ala Delta. Venimos trabajando fuerte en lo que tiene que ver con la obra civil subterránea. Porque para instalar un teleférico hay que instalar las bases, que no es un trabajo fácil ni sencillo. Sin embargo, hemos podido avanzar en estos últimos dos meses y medio muchísimo, en un 35% ó 40% de lo que tiene que ver con esa obra civil. Preparándonos para finalizar en diciembre - y quizás primera quincena de enero - con esa tarea".

En ese sentido, adelantó que en febrero, ingenieros y técnicos especialistas de Europa realizarán la instalación propiamente dicha. "La parte linda, la parte visible, cuando empieza a izarse, a montarse el teleférico. Así que si todo marcha bien calculamos que en abril o mayo debería estar el teleférico instalado. Por supuesto, haciendo las operaciones de pruebas de rigor hasta que podamos decir que ya está en condiciones de poder utilizarlo. No debería pasar del 2023 que inauguremos esta obra"

En lo que respecta a las características de este nuevo proyecto, le consultamos a Miranda sobre la capacidad que tendrán las góndolas del nuevo circuito: “La capacidad de transporte es muy parecida a la que tiene hoy el San Bernardo, solamente que con una modalidad diferente. El San Bernardo tiene 23 góndolas pequeñas con un sistema de cable que gira, por eso es teleférico. En este caso es un sistema vaivén, es un medio de elevación donde mientras una góndola está yendo hacia un cerro, la otra está volviendo. Pero al ser más grandes las góndolas, - con una capacidad de 15 personas cada una - logra minimizar la cantidad de peso de góndolas y a su vez logra agilizar el sistema porque es un teleférico que funciona un poco más rápido que el que conocemos aquí".

Además, señaló que es un sistema muy eficiente en cuanto al recurso energético porque sólo funciona cuando hay personas. "Se denomina sistema pulsado. Entonces, es muy moderno comparado a lo que actualmente tenemos. Y eso nos va a permitir a nosotros, ser más eficientes en cuanto a lo energético y además poder transportar la misma cantidad de personas que actualmente transportamos en teleférico hacia el cerro Ala Delta a realizar todas estas actividades. Qué es lo importante: que podés trasladar dentro de la góndola tu equipamiento de ciclismo para hacer mountain bike, descenso que se denomina Downhill o también los vuelos de parapente".

Finalmente, y para cerrar con el encuentro, el periodista Sebastián Quinteros le consultó a nuestro invitado de dónde proviene la mayoría de los visitantes que se acercan al complejo del teleférico: “Todavía sigue siendo preponderante la visita del turista del centro del país: si sumamos Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires; es el grueso del turismo nacional. Pero nos ha sorprendido últimamente en número los visitantes de la zona de Cuyo, de la zona del Litoral”.