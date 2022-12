Egresados se quedaron sin su cena, un hombre los estafó por medio millón

Llega fin de año y muchos chicos que culminan sus estudios se preparan para despedir esa etapa de sus vidas. Con el propósito de organizarles una cena donde se diviertan y compartan entre todos, los papás de alumnos de 7° grado de la escuela del B° Vicente Solá de ambos turnos contrataron un servicio de catering, que a su bolsillo resultaba atractivo, $3000 por tarjeta.

Pero grande fue la sorpresa cuando uno de los papás al no poder comunicarse con el acusado, lo hizo con el dueño del salón quien por una parte le dijo que el sujeto nunca había señado el evento y que ese viernes cuando se debía agasajar a los chicos del turno tarde había otro evento.

Igual suerte corrieron los chicos del 7° turno tarde, en total el sujeto los estafó con una suma de casi $500. 000 que consiguió con la transferencia que hacía una de las mamás en nombre de los 125 chicos y sus familiares.

La madre de uno de los chicos denunció en la comisaría del barrio San Ignacio a C. E. D. S. propietario del catering "Una cosita rica", quien también usaba un nombre falso: "Jhon Jahiro" y su secretaria S. S. M. G., quien además era su novia, publica El Tribuno.

Era conocido

La madre de uno de los niños, que trabaja en un conocido café céntrico, contó que el presunto estafador, de nacionalidad Colombiana, había sido compañero de trabajo de ella, que lo había visto trabajar en eventos haciendo catering y que confiaba en él, por ese motivo lo recomendó para la cena, pero ahora se siente culpable.

"Hace dos años lo conocí. Vi los eventos que hacía. Trabajó en locales de la Balcarce. Lo ví varias veces trabajando ahí y por eso confié en él. Nosotras no teníamos mucha plata, queríamos algo acorde a nuestros bolsillos para poder hacerle la cena a nuestros hijos", contó.

"Cuando fuimos al salón nos convenció. Las mamás veníamos juntando la plata y una de ellas se hacia cargo de las transferencias", dijo.

En cuanto a las transferencia contó que el sujeto solicitaba que le transfieran el dinero a la cuenta de su secretaria y novia. "La primera parte de dinero que le entregamos, uno 100 mil pesos, se lo dimos a fines de septiembre en un local de comidas árabes. El actuaba como si fuera dueño del lugar, pedía gaseosas. Incluso nos hizo una degustación de comida que grabamos. Tenemos el video, capturas de las transferencias, todas las pruebas", señaló.

Los padres contaron que lograron dar con el paradero de la presunta secretaria el viernes pasado, pero que tanto ella como sus familiares aseguraron que hace un mes que no trabajan más con el sujeto. "dijo que ella no maneja la cuenta a la que iban las transferencias, sino él y cuando le preguntamos sobre nuestro dinero se hizo la desentendida. Queremos que los ubiquen, los metan preso y que no estafen a nadie más", sostuvieron.

Corazones solidarios

Los papás hoy en busca de justicia no olvidan el deseo de sus hijos de tener su cena y apelan al corazón solidario de los salteños para cumplir este sueño truncado por un inescrupuloso

"La plata no se recupera, pero estamos tratando de contener a nuestros hijos porque están muy tristes. Tratamos de estar fuertes y unidos por ellos, con la esperanza de que alguien nos ayude para que puedan tener su cena y se olviden de este mal momento", finalizó una de las madres perjudicadas.

Consejos desde Defensa al Consumidor

La Subsecretaria de Defensa al Consumidor de la Municipalidad de Salta informó una serie de recomendaciones a tener en cuenta a la hora de contratar la cena de egresados:

Evitar engaños y corroborar que el salón tenga el certificado de habilitaciones.

Chequear la capacidad del lugar para eventos, detalles de la ornamentación, servicio de vajilla, comidas y bebidas, cantidad de mozos y responsable del salón del día de la fiesta.

Coordinar la musicalización, luces e inclusión de impuestos de SADAIC y ADICAPIF.

Definir fecha, horario de la fiesta, precio de la tarjeta y formas de pago y financiación

Para la firma del contrato: exigir que en el contrato se detallen los servicios acordados en la negociación y una copia luego de ser firmado, ya que constituye un instrumento fundamental.

Exigir a la empresa que el día de la fiesta exista un responsable del servicio, a los fines de resolver reclamos.

En la ejecución: controlar que el servicio se realice conforme a lo pactado y la presencia del responsable del salón.

Denunciar los incumplimientos en la Subsecretaría de Defensa del Consumidor.