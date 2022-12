Repudiable, el presidente de Juventud comparó a socios con femicidas por no apoyar un proyecto

La lamentable comparación esbozada por el actual presidente del club Juventud Antoniana, Javier Russo, surgió en el marco de una entrevista radial en donde se le fue consultado sobre el proyecto que prevé un inversión externa, de un grupo de inversores en el predio, recuperado recientemente tras varios años.

Russo explicó a través de Banda Antoniana que esta inversión externa era ganancia pura para Juventud, pero aseguró que "siempre hay algunos que ponen palos en la rueda y que lo aman tanto al club que no lo dejan progresar". "Me hacen acordar a los femicidas: ‘la maté porque yo la quería tanto, porque yo la quería para mí’, parece que aman tanto que destruyen".

Sin dimensionar el peso de su comparación entre socios y femicidas, continuó su reclamo ante los socios que estarían en contra de esta inversión “¿Cuando y quién va a hacer algo así en Juventud? ¿Y si no construimos nada, qué va a pasar?”.

Continuando en su afán de defender el proyecto, remarcó “está firmado en el convenio de devolución, hay una cláusula de que, si no va a hacer nada, lamentablemente el predio vuelve a la Municipalidad”.

Asimismo, reveló que la obra tiene un costo de 130 millones de pesos. “A mí me consta que gran parte de la inversión ya tiene comprado el cemento, las alfombras”. “No se hipoteca nada, no se vende, no hay riesgo de patrimonio, estamos valorizando el patrimonio”, insistió.

Por su parte, desde la oposición solicitaron que la determinación de inmiscuir a alguien externo en la ejecución del proyecto debe tratarse en Asamblea, algo que los directivos no tienen previsto realizar.

La dirigencia pretendía informar la situación a los socios que tuvieran cuota al día en una reunión formal en el club, pero a horas de la misma, ayer decidió suspenderla “debido a las inclemencias climáticas” publicó El Nuevo Diario.