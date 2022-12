“Lio, divertite”: El mensaje de Maradona que ilusiona a los hinchas

Argentina jugará otra final histórica del Mundial este domingo desde las 12, contra Francia. Entre cábalas y coincidencias con otras Copas del Mundo, aparece también la figura de Diego Armando Maradona y sus mensajes “alentadores”, sobre todo para Messi.

"Messi no necesita ganar el Mundial para ser el mejor futbolista del mundo. No tiene nada que ver, no confundamos gordura con hinchazón. Ganar el Mundial sería bárbaro para la Argentina, sería bárbaro para los hinchas y sería bárbaro para Lío. Pero un Mundial más o menos no le va a quitar ni uno solo de los méritos que hizo hasta ahora para estar donde está", explicó una vez Maradona en una entrevista.

Un mensaje que le envió a la Pulga en ese entonces hoy ilusiona a todos los hinchas, sobre todo porque las expectativas están puestas en que Argentina gane el Mundial.

"Lío, solamente quiero decirte que te quiero mucho, que la estás rompiendo, que tenés que dejar que los demás hablen, que digan que vas a ser el mejor de toda la historia. Eso lo vamos a sentir nosotros cuando termines la carrera. Hoy divertite. Seguí haciendo lo que estás haciendo. Y que seas feliz con tu familia. Te quiero, de verdad”, decía Diego.