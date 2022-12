¡No te olvides!: Los supermercados abrirán hasta las 11 por el partido

Por el partido de Argentina y Francia, los supermercados del microcentro salteño cerrarán sus puertas a las 11hs para que los empleados puedan disfrutar tranquilos del evento y proteger los locales.

Así lo confirmó Ángel Ortiz, en su diálogo con SomosSalta: "Estamos alertas porque sucedieron algunas cositas, no de grandes dimensiones pero si situaciones de complejidad con grupos de jóvenes" afirmó.

También expresó su deseo de "no desbordar de alegría" para que no terminen en cosas que no queremos.

Otros locales decidieron tomar determinaciones similares a estos supermercados y cerrarán las puertas para evitar inconvenientes ante los posibles festejos. En algunos casos reabrirán alrededor de las 17:00