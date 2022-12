Cómo evitar las descomposturas luego de las cena de Navidad y Año Nuevo

Con las fiestas y las múltiples comidas es normal que más de uno haga algún desfasaje alimenticio que lamente durante la semana. La nutricionista Sonia Gómez comentó en diálogo con InformateSalta, algunas recomendaciones para evitar los malestares corporales en los días siguientes a las fiestas.

"No tan solo incorporamos la comida, sino también la bebida que sobre todos las que tienen alto contenido alcohólico o un agregado de alcohol, aportan más calorías que las comidas", comentó Gómez.

En la misma línea detalló que, "las grasas o los hidratos de carbono aportan menor calorías que las bebidas alcohólicas".

No es que no se pueda consumir ninguna bebida alcohólica, sino que se debe considerar que, "las que menos aportan son las sidras, un vaso aporta 100 kilo calorías, el champagne mientras más extra brut aporta menos calorías, aunque también aporta entre 90 y 100 kilo calorías un vaso".

"Siempre recomiendo incluir en el plato verduras asadas o escabeches de verduras. Sino podemos hacer un vitel tone e incorporar las salsas con mayonesas light, de esta manera vamos a disminuir el aporte de calorías y no va a ser tan pesado".

"Cuando no cuidamos y hacemos un desfasaje, por ejemplo incluimos alguna carne con grasa y no incluimos verduras no le aportamos las fibras necesarias al cuerpo. Si le incorporamos al plato colores como verde o naranja, aseguramos que la eliminación de la grasa va a ser más factible", finalizó la especialista.