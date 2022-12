Leavy volvió de Qatar con la copa y sin bigote: “Me parece raro”

Tras viajar a Qatar para presenciar la Copa Mundial de Fútbol, donde la selección Argentina se coronó campeón, el senador y ex intendente de Tartagal, Sergio “Oso” Leavy, regresó al país, casi irreconocible.

Sin su particular bigote, característica que lo distinguía desde hace muchos años, sorprendió a propios y extraños, y tuvo que dar explicaciones.

Al ser consultado sobre este punto, Leavy explicó que se trató de una promesa por la tercera corona. “Yo en el ’86 no usaba bigotes, entonces dije: ‘si salimos campeones me saco el bigote”, relató.

Sobre su nuevo aspecto, dijo que sumó algunos detractores. “Por ahí a mi señora no le gusta mucho, a mí me parece raro», explicó el “Oso”. “Hay otros que se pelan. Yo ya tengo poquito pelo, no vaya a ser cosa que no crezca más”, bromeó.

Consultado por el canal oficial del Senado de la Nación, el senador nacional por el Frente de Todos contó sus sensaciones de presenciar la Copa del Mundo. “Siempre quise ir. No pude ir al mundial de Francia. Y nunca es el momento justo porque fui intendente y como era el mundial de Brasil, por el qué dirán… Entonces esta vez me decidí”

Para cerrar, el senador agregó que se dio un gusto muy lindo porque pudo conocer Egipto pero aclaró que viviendo en lugares muy económicos. "Hice un recorrido por Riad, la Capital de Arabia Saudita. Viví una experiencia única cuidándome en los gastos y viviendo en lugares muy económicos", concluyó.