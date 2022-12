Comercios: A pesar de la suba en las ventas, continúa el riesgo de cierre

En comunicación con InformateSalta, el presidente de la Cámara de Comercios, Gustavo Herrera, destacó que si bien aún no se conocen datos oficiales, se pudo observar una mejoría en las ventas pero siempre permanece el riesgo de cierre de locales.

"Por percepción y movimiento, se movilizó la gente y creemos que hubo mejor venta pero todo se concentró en jueves, viernes y sábado", comentó.

De cara al 2023, "el comercio viene golpeado, por la inflación, por estos bonos y los feriados nacionales". A esto debe sumarse que, "en enero hay paritarias, estamos terminando de pagar la que se reactivó en agosto. El comercio siempre está al borde de caerse por la inflación, el comercio ilegal, la suba de los impuestos".

Herrera no descartó que el nuevo año traiga debates viejos, como el del trabajo corrido en los locales comerciales salteños. "Creemos que es fundamentalmente una decisión del comerciante, hay algunos que trataron y no se vende, al no vender la imposibilidad de pagar sueldos hace que deba evitar tener empleados. Es un tema complejo en el que se deben sentar los sindicatos y los comercios para ver la mejor forma".

Por último, detalló que la indumentaria y la perfumería fueron los rubros más elegidos por los salteños.