Evalúan sanciones a Dal Borgo Construcciones por el accidente en el puente del Arenales

El accidente en la obra del nuevo puente Ayacucho sobre el Río Arenales, donde dos operarios cayeron de una altura de casi 6 metros. se debió a que los operarios se encontraban sin los elementos de seguridad pero nadie de la empresa controlaba eso. Desde la Municipalidad de Salta se informó que hay un proceso legal y administrativo y que la empresa tiene un plazo para responder ante posibles sanciones.

Jorge Sales, director de Obras Públicas de la Municipalidad, informó a Nuevo Diario que la caída de dos operarios que se encontraban trabajando en el cuarto tramo del Puente Ayacucho, obra que realiza la empresa Dal Borgo Construcciones, ocurrió en un alero de la obra, realizando el acomodamiento de las prelosas cuando uno tropezó, cayó y arrastró a otro junto a él. La altura de la caída se estima en seis metros.

Los dos trabajadores terminaron con heridas y politraumatismos, pero tras estar en observación en un hospital fueron dados de alta y se encuentran en su domicilio. Asimismo, remarcó que la estructura no se vio comprometida.



Los gastos médicos de los obreros fueron cubiertos por el ART que debe tener cada empresa, el cual la Municipalidad controla a través de la presentación de la nómina.

Sales indicó que, posterior al accidente, realizaron una reunión de contigencia donde se observó que para el trabajo que estaban realizando era necesario que cuentan con un arnés, una línea de vida y puntos de sujeción seguros, que fueron cumplidas en el trabajo de los tramos anteriores del puente, pero en esta instancia “se relajaron”.

¿Falta de elementos de seguridad o de control?

“Cuando llegamos a la obra, que fue casi inmediatamente después, observamos que había empleados con elementos de protección adecuados. Estos dos que cayeron no contaban con estos elementos. Acá cabe la pregunta si fue por negligencia o por falta de una acción insistente por parte del encargado de seguridad o de la empresa, o por la falta (que no observamos) de los elementos. Creo que los empleados no tendrían que haber estado en ese lugar haciendo ese trabajo de acomodamiento”, aseguró.

Además, remarcó que de la reunión surgió que ya no se sustente a estas prelosas con líneas de puntales metálicos, sino con tensores desde la parte superior para minimizar los riesgos de caída.

En cuanto a la posibilidad de sanciones, remarcó que deben dejar que la aseguradora de la empresa actúe y que, si la situación se hubiese dado en un problema de calidad, allí si tendrían desde la Municipalidad una actuación de rigor. Por el momento, acompañan al operario para conocer si tuvo una buena atención y si se respetaron los Convenios Colectivos de Trabajo.





¿Quién paga las consecuencias?

Si bien el funcionario remarcó que “toda la responsabilidad es de la empresa", el costo político de esta negligencia recae sobre la intendenta de la ciudad, Bettina Romero. Es más, desde grupos opositores se encargaron de culpar a la Municipalidad por este accidente y hasta generaron Fake news al respecto. Lo mismo ocurre con otros incumplimientos de empresas contratistas que no hacen bien su trabajo, pero los vecinos apuntan con sus quejas a la intendencia.

Para Sales, es Dal Borgo Contrucciones quienes tienen que, a través de la aseguradora y de sus medios, encargarse de la situación de los empleados. "Nosotros además de recibir el plan de seguridad, el procedimiento de trabajo seguro que presentan hacemos chequeos como la UOCRA o la Dirección de Trabajo. Por eso se contrata a empresas externas, porque no es la Municipalidad la que va a estar a cargo de tener un empleado que los vigila, es una potestad que se delega en la empresa”, remarcó Sales.

En ese sentido, indicó que hay un período para evaluar si corresponden sanciones o no, pero aseguró que quedará registrado este antecedente de seguridad a la hora de ponderar el trabajo de la empresa en futuras licitaciones, donde se toma en cuenta tanto el trabajo seguro como la producción.

“Cada vez que las empresas se presentan en licitaciones, tenemos a través de estos cuadros una manera de analizar la oferta, no solo económica sino también por antecedentes. Obviamente, este tipo de antecedentes afecta”, indicó.