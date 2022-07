Gustavo Solís: "Los planes sociales deberían ser un puente al empleo formal"

En la última entrega del ciclo televisivo SinVueltas de InformateSalta, recibimos la visita del intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís; quien nos compartió su visión sobre las problemáticas actuales en materia de energía, economía, entre otras.

Inicialmente, el funcionario mostró muchísima preocupación con respecto a la falta de gasoil: “Esto afecta al sector productivo, al transporte, pero también en materia de turismo, de gestión. Si bien tuvimos un buen fin de semana con una ocupación importante por el Campeonato Argentino de Enduro, hay reservas que se cayeron por la falta de combustible”, explica Solís.

Al ser consultado por las situaciones de desajustes macroeconómicos, Solís afirmó que “tienen su génesis en tres problemas: por un lado, tenemos el problema del déficit del Estado, que me parece que eso lo venimos arrastrando ya hace mucho tiempo, no es cuestión de estos últimos dos años. Sí se vio agravado ese déficit, obviamente, con la pandemia y ahí está el segundo punto. Y el tercer punto es la crisis internacional con la guerra, que produce desabastecimiento; sabemos que Rusia es uno de los principales productores de hidrocarburos del mundo y Ucrania es uno de los principales productores de trigo y de cereales. Entonces, esto ha generado un nuevo orden mundial donde hoy vemos que Estados Unidos tiene problemas de inflación, España también. Estamos hablando de niveles, que si bien no llegan al de la Argentina, son niveles que históricamente no habían tenido antes”, detalla el intendente de Rosario de la Frontera.

“Todos estos desajustes y estos malos encuadres dentro del punto de vista macroeconómico no se traducen en el día a día, donde vemos que hay actividad económica, actividades que han repuntado como la industrial, como la construcción, como el sector automotriz, el sector de turismo: sólo durante el fin de semana largo se ha promovido a más de 5 millones de turistas a través de programas nacionales que fomentan el consumo turístico interno. Hay actividades económicas, hay que tratar de estabilizar las variables macroeconómicas para que la incidencia de las actividades económicas sea favorable”, continuó el mandatario para concluir con su idea.

"Hay que lograr que los planes sociales sean transitorios y sean un puente para un empleo formal."

Seguidamente, fue consultado acerca de su punto de vista sobre los planes sociales: “Sería bueno que no existieran de cuajo, pero en una situación donde no hay empleo formal, o la cantidad de empleo formal no es suficiente para darle trabajo a toda esa gente, entonces es necesaria la existencia de estos planes. Está bueno, también, que estos planes trabajen con una contraprestación. Ahí es donde viene la disyuntiva, hay organizaciones sociales que vienen trabajando de buena manera y nosotros lo vemos en nuestra ciudad, y hay otras organizaciones sociales que lamentablemente sólo se preocupan en tener planes y en generar políticas puertas para adentro. Creo que está bueno que haya una reestructuración, nosotros somos conscientes que teniendo territorio podemos aportar desde la territorialidad condiciones para que haya una distribución más justa y equitativa en aquellas personas que lo merecen y que no sea una caja política. Con esto digo que no creo que todo esté mal o todo esté bien, sino que hay grises donde tenemos que involucrarnos desde los sectores políticos para lograr un mejor funcionamiento y que estos planes sean transitorios y sean un puente para un empleo formal y de alguna manera ir transformando – ya sea con programas nacionales, provinciales o municipales – estos planes en trabajo formal”, fue el análisis de Solís.

Además, agregó que “veo posible esta inserción laboral, en mi Municipio hay organizaciones que lo hacen y trabajan, no sólo en cuestiones del Estado sino también en cuestiones sociales como comedores, actividades productivas, huertas comunitarias, puntos comerciales de intercambio; pero también hay otras organizaciones que no lo hacen. Me parece que está bueno que el Municipio supervise eso a través de proyectos particulares, es algo que beneficia a todos”, subrayó el funcionario.