“Te voy a matar porque hablas mal de mi esposa”, la amenaza a un concejal de Tartagal

El concejal de Tartagal, Nicolás Arce, denunció en sede policial una amenaza de muerte que le habría hecho el asesor contable del Concejo Deliberante, Rafael Delgadillo. La denuncia fue formalizada la tarde del miércoles, pero el incidente se produjo el día antes, según consignó El Tribuno.

"Cuando yo salía del recinto del cuerpo, Delgadillo me increpó y me dijo que me iba a matar porque yo hablaba mal de su esposa. Algo totalmente falso, tratándose ambos de personas adultas, mucho mayores que yo, a quienes no conozco con los que no tengo ni tuve ningún tipo de vínculo ni relación", aseguró el edil.

Arce atribuyó las amenazas "al hecho que Delgadillo está molesto porque yo hablé muchas veces de que tiene suspendida la matrícula como contador y sin embargo y por decisión del oficialismo que lo puso en ese cargo, es asesor contable del cuerpo. Además, tengo una postura crítica a la gestión municipal. Por eso creo que todo viene por ahí en realidad. Salvo que alguien le haya dicho alguna mentira que sin consultarme la creyó y por eso me dijo que me va a cagar matando y que no le interesan los $70 mil pesos que gana en el Concejo" precisó el edil de Tartagal.

Sin matrícula habilitante

La denuncia formalizada por Arce en contra de Delgadillo puso en el tapete la particular situación que se vive en el Concejo Deliberante tartagalense, donde la mayoría radical que responde al oficialismo designó en ese cargo a una persona que no cuenta con matrícula ya que le fue suspendida desde hace algunos años.

Si bien los tres ediles de la minoría legislativa pusieron dos años atrás el grito en el cielo por tal situación, no fueron escuchados y el cargo lo ejerce el ahora denunciado Delgadillo, un militante del radicalismo de 63 años de edad.

Cabe consignar que la ley 6.576 estipula que para ejercer como contador público nacional se tiene que contar con matrícula habilitante ya que ninguna persona por más egresada de una universidad con el título correspondiente, si no lo tiene habilitado no puede ejercer la profesión y mucho menos firmar documentación ya que incurriría en ejercicio ilegal de la profesión. Pero en Tartagal la situación para los ediles oficialistas es prácticamente normal y aplicando la mayoría nunca dieron explicaciones.

El edil Ernesto Restom (FPV) precisó: "Delgadillo no cuenta con la matrícula profesional, pero se desempeña como asesor contable del cuerpo. No puede ejercer ese cargo, pero lo hace porque el oficialismo se lo permite; es lógico que para ejercer ese cargo necesita tener habilitada la matrícula, pero no la tiene".