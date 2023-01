Tras los incidentes en Tres Cerritos dispusieron presencia policial las 24 horas

Tras los incidentes del Nuevo Año, las quejas de los vecinos de Tres Cerritos y la repercusión mediática, la Policía de la Provincia dispuso la presencia policial permanente en la plaza Alfonsina Storni entendiendo que la situación no es de ahora; que ya viene de larga data.

El Tribuno dialogó con el jefe de la Policía de Salta, comisario general Miguel Mariano Ceballos, sobre las diversas variables que se cruzan en un espacio verde ubicado en una de las zonas con más altos ingresos de la capital provincial.

"Es entendible el reclamo de los vecinos de la zona. Sabemos de las actividades de los chicos que van a esa plaza. Se trata de adolescentes de 15 hasta los 19 años inclusive, que van en diversos horarios a la plaza, especialmente por las noches, con vehículos en los cuales ponen música a muy alto volumen. Entendemos lo molesto que es y es por eso que dispusimos desde hace unos días la asignación permanente, de 24 horas, de presencia policial en la plaza Alfonsina Storni", dijo el jefe Ceballos.

La medida se dispone tras la presentación de un grupo de vecinos de Tres Cerritos sobre lo ocurrido el 1 de enero, el violento suceso en donde dos jóvenes a bordo de una camioneta chocaron un auto y un joven debió recibir asistencia médica en el lugar porque casi lo atropellan. El hecho se registró y publicó en las redes sociales y luego la noticia sobre los incidentes entre jóvenes, con vehículos de alta gama, protagonizando una pelea en la madrugada, fue muy consumida por la comunidad toda.

Los vecinos denuncian permanentes sucesos violentos que sufren desde "hace décadas y que las autoridades no les dan respuestas". El jefe Ceballos dijo que están al tanto de la situación y que siempre están actuando en el "despeje del espacio verde".

"Intervenimos desde hace mucho tiempo con diversos recursos y patrullajes inteligentes. En la última semana recibimos 7 llamados a partir de los cuales acudimos a realizar los despejes del espacio verde. Sabemos que son jóvenes, que consumen alcohol y que producen desorden".

Entienden al hecho del 1 de enero como una "situación particular" que se desató por diversas circunstancias. "Entendemos que es un problema social que nos atraviesa a todos. No es que por ser chicos provenientes de familias con mayores ingresos sean mejores que otros. Tenemos a muchos jóvenes con falta de contención, con familias devastadas y conflictuadas hacia dentro, con diversos tipos de violencias. Porque si no es imposible que estos chicos estén a las 3 de la mañana escuchando música en una plaza y los padres ni saben en dónde están", dijo Ceballos.

El jefe policial entiende que hay barrios y barrios, cada uno, con sus problemáticas. Pero las palabras "hogar", "contención" y "familia" son como los ejes que mantiene para caracterizar en las conductas de los adolescentes salteños y del país.

"Nosotros no escapamos a los problemas sociales que tienen los adolescentes en todas las cuidades, en todo el país. Por eso le pedimos a los vecinos que llamen siempre al servicio de Emergencia 911, que no nos molestan sus llamados, que nos sirven para prevenir todo tipo de delitos o desordenes. Por otro lado pedimos a los padres que controlen a sus hijos con sus respectivos grupos de pertenencia para saber al menos en donde están", concluyó el policía.