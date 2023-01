Los Transformers de Quijano, a la espera de un nuevo predio para instalarse

De la chatarra al arte. Se trata de "los Transformers", las gigantescas obras del artista Germán Carrizo que serán desarmadas hasta el 15 de este mes. Se habían convertido en un icono de la comunidad con sus casi 4 metros de altura.

Ubicados en el acceso a Campo Quijano, por la ruta 51, desde el 2016 las inmensas obras daban la bienvenida a los visitantes. Las imponentes esculturas están confeccionadas con material reciclado de la chatarra de talleres mecánicos, o los retazos de algún rodado desarmado.

Germán Carrizo, artista creador de las réplicas, explicó que "los Transformers fueron sacados de este pequeño predio por una razón insalvable" originada en el pequeño negocio que estaba a un costado del espacio donde descansaban las obras artísticas.

"Tengo hasta el 15 de enero para sacar a mis Transformers, después veremos dónde los vamos a ubicar, no sé si en otro lugar de Campo Quijano o en otra parte de la provincia. No hay nada raro detrás de este cambio. Recibí el apoyo de los vecinos y autoridades, pero es un tema personal que me obliga a sacar mis obras de este predio", contó Carrizo al diario El Tribuno.

"Solo buscaba que conocieran mi obra, tengo otras esculturas conocidas, pero los Transformers llamaban la atención por su forma y tamaño"

El parque temático de las obras del artista Germán Carrizo, esa fue la idea principal. Un desliz económico típico de estos tiempos terminó con el negocio familiar, y el predio de los Transformers. Los avatares de la cotidianidad llegaron a darle el adiós a estas esculturas que están siendo trasladadas a los talleres de Carrizo.

El artista no pierde la ilusión de lograr su sueño de un parque temático con todas sus obras creadas en estos años. Cada una tiene una impronta que refleja el ingenio de su autor. A pesar de este percance que le hace perder tiempo y oportunidades, sigue creando obras variadas.

Entre tanto, Optimus Prime, Megatron y Bumblebeee deberán esperar por otro predio, quizás con mayor superficie para ser mejor apreciados en 360 grados.