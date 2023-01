Olmedo juguetea con participar en las elecciones: "Si tengo que estar, voy a estar"

El dirigente de Ahora Patria, Alfredo Olmedo, fue entrevistado por el programa AgendaAbierta de Somos Salta donde al charlar sobre las elecciones que protagonizarán gran parte del 2023, sostuvo que "todas las posibilidades existen" de participar y que no descarta sumarse a la contienda.

"Hoy tengo una gran ventaja de poder verla a la provincia sin ningún apresuramiento de un cargo público entonces creo que puedo contribuir de otra forma entonces si tengo que estar, no tengan dudas que voy a estar en el lugar que me pueda tocar", aseguró el ex diputado nacional.

"Fíjense que es lo que está pasando en la provincia, como será que la gente siente como un desgobierno que es como que nos estamos reuniendo las puntas; Estrada, Zapata. Distintos dirigentes de una amplitud ideológica", continuó.

En este sentido apuntó: "Yo le pido al gobernador que no salga a desarmar una oposición porque acá puede pasar que el siga siendo gobernador o viene una alternativa que realmente sea una alternativa. Si el desarma la oposición ofreciéndole cargos, le termina haciendo mucho daño a la democracia".