Un turista reclamó que le cobraron casi $5000 por una docena de empanadas en Cafayate

A través de redes sociales un turista denunció que le cobraron $4800 una docena de empanadas en Cafayate. El visitante asegura que seis empanadas y una limonada de medio litro le costó 3.200 pesos en un local cercano a la plaza.

De acuerdo a NotificasDelValleCafayate, Alejandro es supervisor de ventas de una empresa de bebidas y habitualmente visita la ciudad. En estos días se sorprendió cuando luego de comer en un restaurante, la cuenta le marcaba que cada empanada salía $400, es decir $4800 la docena.

"Yo puedo entender que hay costos de alquiler, de mozos, impuestos. También se que hay veces que también se paga el lugar al que uno va, pero en esta oportunidad me pareció excesivo el precio", comentó.

En esta línea continuó, "yo se que hice mal en no mirar el precio de las empanadas en la carta, porque de haber sabido me iba otro lugar. Pensé que como mucho una empanada me estarían cobrando unos 200 pesos. Me parece que hay que cuidar un poco más al turista para que vuelva. Con esta oferta de precios es medio complicado".

RadioCafayate, realizó un relevamiento de precios y descubrió que hay lugares céntricos donde la docena de empanadas ronda los $1.000 mientras que en otros locales más alejados se acerca a los $700.