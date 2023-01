Nación contra el litio: eliminan un beneficio a las empresas exportadoras

El Ministerio de Economía, que encabeza Sergio Massa, avanzó con la quita de un beneficio que tenían las empresas que exportan litio en Argentina. Desde este año las mineras no accederán a los reintegros, una medida que tuvo un costo fiscal de más de u$s 170 millones durante los último 7 años. Los fondos pasarán a integrar un fondo de infraestructura para el desarrollo de la minería en las provincias, contaron fuentes oficiales. Si bien actualmente hay dos empresas que exportan por u$s 700 millones anuales, se espera que para el final de la década haya 8 compañías en funcionamiento, con ventas al exterior por u$s 6.000 millones anuales.

Este lunes, la noticia sobre el fin de los reintegros se publicó en el Boletín Oficial, pero ya había sido decidida por el equipo económico en diciembre. Firmada por Massa, establece que “quedan sin efecto” los reintegros a la exportación de litio, hidróxido de litio, cloruro de litio y carbonato de litio.

La publicación indicó los motivos: “Teniendo en cuenta que la electromovilidad provocó un cambio del mercado, y que el escenario internacional tuvo un incremento abrupto en la demanda de litio, que produjo un incremento en forma exponencial en el precio, y en la rentabilidad de los proyectos, se entiende que un estímulo como el reintegro cumplió los objetivos para el cual fue oportunamente establecido”.

Las exportaciones de este mineral acumulan los u$s 593 millones entre enero y noviembre, y si bien faltan los datos de diciembre, desde el Ministerio de Economía anticipan que el año cerrará con un récord, cercano a los u$s 700 millones.



Según pudo averiguar Ámbito, la medida se enmarca en una discusión interna dentro del Frente de Todos sobre cómo avanzar en la industrialización del llamado “oro blanco” y cómo desde Nación buscan de todas maneras hacerse con este recurso que pertenece a las provincias.

Desde el punto de vista industrial y federal, desde Economía observaban que los reintegros se establecieron en 1993, cuando todavía no había ninguna empresa de litio radicada, y se buscaba promocionar la actividad. Actualmente hay dos empresas exportadoras, y este año se pondrá en marcha la tercera. Pero hay 36 proyectos en cartera, en distintas etapas, desde la exploración hasta la construcción.

Además, los reintegros se establecieron sobre un mineral que en el formato de carbonato de litio se vendía a principios de 2021 a u$s 4.000 la tonelada, mientras que hoy se comercia en más de u$s 71.000, según Trading Economics, lo cual explica por qué las exportaciones de litio se triplicaron entre 2022 y 2021.

A nivel agregado, el impacto fiscal de los reintegros no es tan fuerte, porque solo exportan dos empresas, pero el Gobierno espera que sean 8 los proyectos en funcionamiento para el fin de la década, lo que podría elevar las exportaciones solo de litio a u$s 6.000 millones anuales. Las exportaciones de todo el sector minero podrían rozar los u$s 4.000 millones en todo 2022 y habrá sido un récord para el sector.



La medida no sorprendió a las empresas mineras, que siguen de cerca cada paso que el Gobierno da para quedarse con algo de este recurso de las provincias, luego de que en La Rioja se declarara recurso estratégico y se frenaran las concesiones. “Me parece más grave que se quiten concesiones que se le quite un beneficio al litio de los años noventa, con los precios tan altos no va a impactar, pero obvio que cada noticia genera ruido”, consideró un empresario del sector consultado por este diario.