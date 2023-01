Buscan al conductor fugado de un choque fatal: "Necesitamos datos, no puede quedar así"

El accidente tuvo lugar el sábado pasado sobre ruta provincial N° 21 pasando Río Ancho. De los relevamientos realizados en el lugar se pudo determinar que la víctima era un menor de 16 años, Víctor Castillo, quien se desplazaba en su motocicleta 125 cilindradas cuando habría sido colisionada por un automóvil que se dio a la fuga.

Familiares ya amigos se reunieron para pintar una estrella amarilla en el lugar del siniestro, piden que se investigue y solicitan la ayuda de testigos que pudieran haber visto al responsable.

“Hay un testigo que dice que fue un auto, no sabemos bien si rojo o bordó, era de noche y no pudo ver bien. Necesitamos contactar a testigos que puedan aportar más datos. Esto no puede quedar así, Víctor era un chico joven que trabajaba, responsable”, manifestaron.

Según expresaron familiares en Telefe Salta, “la policía nunca nos llamó para aportarnos datos o información de lo que están haciendo para investigar el hecho. O están encubriendo a alguien o no están haciendo el trabajo que deberían hacer. Hay cámaras, es raro que no estén avanzando con la investigación”.

Los familiares aseguran que fue un asesinato y temen que el responsable “venda el auto o lo desmantele y que esto quede como una estadística más”.