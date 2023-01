Aguas del Norte controlará el derroche y uso racional de agua

A partir de hoy, Aguas del Norte realizará distintos controles sobre el uso del agua a través del Programa Control de Derroche y Uso Racional del agua. La iniciativa se realizará en toda la Provincia de Salta y se busca no sólo evitar el desperdicio, sino también concientizar a los vecinos sobre el cuidado.

El objetivo es construir una actitud responsable y solidaria por parte de los usuarios, teniendo en cuenta la grave situación climática y la sequía que atraviesa el país, a la que Salta no es ajena.

La iniciativa responde a la resolución 01653/22 del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp) que instruyó a la empresa tomar medidas de acuerdo a lo establecido en el Decreto Provincial N° 3652/10 y en relación al artículo N° 109 del Marco Regulatorio para la Prestación de los servicios sanitarios.

Se debe recordar que se considera derroche el riego con manguera de calles no pavimentadas y jardines, el lavado de autos y veredas, el llenado de piletas y cualquier uso no responsable del agua potable. Es así que entre las 8 y las 22 no está permitida ninguna actividad de derroche, no obstante, al estar en emergencia hídrica, la sugerencia es cuidar el recurso todo el tiempo.

Los operativos que se realizarán incluyen controles sobre el uso del agua e información sobre las formas correctas de usarla, como cerrar las canillas, no regar calles, no usar mangueras para el lavado de veredas, etcétera.

Desde la empresa informaron que continuarán con el plan de recambio de cañerías que se puso en marcha el año pasado para dar solución al problema de graves pérdidas. Se implementó un plan de pronta respuesta para la detección y reparación de las pérdidas en calzadas y aceras que se informan diariamente.