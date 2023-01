"La Argentina se tiene que poner de pie", el duro pedido de Virginia Cornejo

En diálogo con InformateSalta, la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Virginia Cornejo, opinó sobre las sesiones extraordinarias del Congreso a las que convocó el presidente Alberto Fernández. "¿Cuál es el temario que armó el Presidente de todos los argentinos?, todo lo relacionado con esa justicia que hoy quieren dominar y que vemos que les cuesta, que no pueden y les surgen trabas".

En este sentido, la funcionaria continuó: "De alguna manera los argentinos votaron en contra de que se lleven puestas las instituciones. Lo que presentaron como fundamentos para hacerle un juicio a la Corte Suprema de la Nación, son totalmente falaces y los mismos los podríamos poner dentro de lo que es inconstitucionalidad porque tenemos una división de poderes que todavía Alberto Fernández y Cristina Kirchner no lo entendieron, pero también quieren hacer de todo esto un circo".

Esto lo hacen porque "buscan distraernos, que hablemos de estos temas y no de las problemáticas que debemos resolver urgentemente. El juicio a la Corte que quieren llevar adelante, no creo que reúnan ni siquiera los votos para llegar al recinto porque para eso no tienen diputados que los vayan a apoyar", apuntó en un tono más duro.

La diputada que representa a los salteños en el Congreso Nacional desde 2019, sostuvo que el juicio a las cortes "es antidemocrático, nos hace un enorme daño, dentro de ese daño esta la falta de confiabilidad de nuestro país para poder insertarse dentro de un mundo distinto al que nos pretenden quienes hoy nos gobiernan como esta convocatoria a los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro; de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de Honduras, Daniel Ortega, para participar de la VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)".

Es que para Cornejo, estas personas "son realmente totalmente antidemocráticos, en sus países se vive hasta la tortura".

"Que podemos esperar nosotros de un presidente que no escucha a la gente, que convoca a sesiones extraordinarias para temas que solo son de su interés y a su vez lo que vive el país con esto de la CELAC que se inventaron los populistas para invitar a quienes no representan la democracia", finalizó.