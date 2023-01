Incertidumbre en Salta sobre el cobro con tarjeta en estaciones de servicio

Fue noticia hace unas semanas la medida que se implementaría a partir del 1° de febrero, por la cual aquellas estaciones de servicio que integran la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha) ya no permitirían el cobro de las cargas con tarjeta de crédito.

Esta noticia, en la cuenta regresiva para su eventual aplicación, sigue generando incertidumbre, con aquellos empresarios del sector apuntando a que el problema en sí es que las comisiones que pagan son demasiado altas y pasa demasiado tiempo entre el momento en el que cliente pasa su tarjeta y la compañía recibe efectivamente su dinero.

A días de que comience el nuevo mes, el móvil de InformateSalta fue a visitar las estaciones de servicio locales, para saber si había alguna novedad sobre la implementación de la disposición. ¿Qué va a pasar cuando llegue febrero? Esa duda es la que también tienen los trabajadores en los puntos de recarga de combustible.

Al consultarles sobre si el cobro con tarjeta se iba a suspender, si iba a procederse o si tenía otra fecha de aplicación, las respuestas fueron en que aún no tienen novedades, no tienen información certera de qué pasará, por lo cual a la fecha se continuaría con la recepción de las tarjetas, en caso de no indicarse lo contrario.

Cabe recordar que, días atrás, nuestro medio se comunicó con Manuel Pérez, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio, Expendedores de Combustible y Afines de Salta (CESECA), quien supo comentar que en Salta creció significativamente el porcentaje de clientes que abonan con tarjeta de crédito. “El ciudadano se está financiando a través de las tarjetas, casi un 60% de nuestras ventas se hacen a través de tarjetas y pagos digitales”, declaró.