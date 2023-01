Parir en la calle: buscan una ley que capacite a los médicos sobre Violencia Obstétrica

En comunicación con InformateSalta, la referente del Observatorio de Violencia Obstétrica, Bibiana Martón, comentó que no es inusual que se den casos de violencia obstétrica en Salta. Es por esto, que buscan impulsar una ley que abogue por estos casos, capacitando a los especialistas médicos.

Respecto al bebé que nació en las puertas del Hospital Papa Francisco, sin recibir atención médica, Martón sostuvo que al enterarse "nos indignamos porque es increíble, no se explica cómo le negaron la atención, la abandonaron. No cabe ningún justificativo. Que no la hayan atendido no tiene sentido".

En este sentido enfatizó en que "la violencia obstétrica es sistemática" y ante la ausencia de un método de denuncia efectivo, las personas pueden contactarse con OVO Salta para recibir ayuda y asesoramiento. "Muchas personas se enteran que existe alguna violencia que se denomina violencia obstétrica pero no es una novedad. Lo que necesitamos es que cambien las prácticas y se respeten las leyes", continuó.

Algunos ejemplos de violencia ejercida por los profesionales de la obstetricia van desde insultos, hasta maniobras innecesarias o que ponen en riesgo a la vida no solo del bebé sino también de la madre. "Escuché relatos que se asemejan más a una película de terror que a un parto", dijo preocupada.

"Nosotros como OVO formamos parte de la campaña Mi Parto, Mi Decisión, lo que se pide es formación en violencia obstétrica, que todos los equipos de salud tomen una capacitación, similar a la Ley Micaela porque es mucho más profundo esto. Se han instalado prácticas que son totalmente violentas y se han naturalizado", finalizó.