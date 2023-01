Hablaron los rugbiers: "Nunca quisimos matar a nadie, pedimos perdón a la familia"

Después de un cuarto intermedio tras escucharse los alegatos, los ocho acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa volvieron a ingresar a la sala de los tribunales de Dolores, donde uno por uno de los rugbiers tomaron el micrófono para pedir disculpas por la muerte del muchacho afirmando que nunca tuvieron intención de quitarle la vida.

Estas fueron las declaraciones que hicieron:

Lucas Pertossi: “Pido disculpas a la familia de Fernando, estoy muy arrepentido de lo que pasó, estoy muy mal desde ese día, muy triste por todo lo sucedido, a toda persona que afecte le pido disculpas, nunca tuve intención de matar a nadie ni participar de ningún asesinato”.

Ciro Pertossi: “Estoy arrepentido de todo lo que pasó, que por favor le pido perdón a mi familia, por haber estado en una pelea donde falleció un chico de nuestra edad, fue muy feo, nunca quise matar a nadie, esto me afecta mucho, pido perdón, es muy feo que nos acusen”.

Blas Cinalli: “Quiero pedir disculpas a todas las personas afectadas por lo que pasó, es algo que duele muchísimo, es muy triste, no hubo ningún plan ni nada de lo que se dice”.

Matías Benicelli: “Quiero pedir perdón a la familia de Fernando. Nunca quise que esto pasara, nunca tuve ningún plan de matar a nadie, todos los días lo pienso, todos los días estoy arrepentido de lo que pasó, ojala pudiera volver el tiempo atrás pero quiero dejar en claro que nunca quise matar a nadie”.

Máximo Thomsen: “Quiero pedir disculpas a la familia y a todas las personas afectadas, nunca pensé que algo así podría pasar, me lastima muchísimo, murió un chico de nuestra edad, jamás tuvimos intención, pido disculpas, tal vez no alcance, ojala pudiéramos volver el tiempo atrás y revertir esto, no podemos, queda pedir disculpas, estoy arrepentido, vamos a acatar lo que decidan”.

Enzo Comelli: “Quiero pedir disculpas a la familia de Fernando, también a mi familia, a todas las personas afectadas por este hecho aberrante, falleció una persona de nuestra misma edad, quiero dar mis sinceras disculpas a todos los involucrados, a cada una de las personas que pasaron este calvario”.

Ayrton Viollaz: “Quiero pedirle perdón a la familia de Fernando, jamás pensé que iba a pasar algo así, estoy muy arrepentido de todo”

Luciano Pertossi: “Quiero pedirle disculpas a la familia Báez Sosa y a todas las personas que hayan sido afectas con esto, decir que nunca quise ni quería participar en una pelea donde fallezca una persona, pido mil disculpas por todo lo malo, siento que lo que ustedes decidan va a ser lo correcto, pido a Dios que sea algo bueno para todos”.