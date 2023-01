Su hijo con parálisis necesita botón gástrico pero su obra social no se lo otorga

Un momento de desesperación es el que está viviendo la familia de Matías, un salteño de 13 años quien necesita un botón gástrico debido a su diagnóstico de salud, el cual si bien lo pidieron a su obra social, la misma no se lo estaría proveyendo como así le pondría trabas o excusas para expedírselo.

Marisol García es la madre de Matías quien en diálogo con Todo Salta Noticias, comentó los pormenores de lo que está atravesando. “La obra social me dice que no tiene proveedor para mi hijo, que el dólar ha subido, que la medida que (le indicó) el cirujano no se puede conseguir… me vienen trabando el tema y ya no sé dónde más ir por una solución”, se sinceró.

La obra en cuestión es Incluir Salud (Ex Profe), la cual desde hace casi medio año no estaría respondiendo esta necesidad para su hijo. “Ayer en la escuela me mandaron una nota diciendo que llegó sin botón, entonces ¿a dónde tengo que ir? ¿Espero que se empeore la situación? Mi hijo tiene parálisis cerebral y cuenta con ese botón, ya hace 5 meses que estoy en la espera”, demandó.

Como si fuera poco, esta madre sumó la carencia de pañales para Matías. “Hace casi 2 meses que no mes los dan, que todavía no llegaron… anteayer me quisieron ofrecer un bolsón de 70 kilos, mi hijo pesa 30, ¿cómo me pueden ofrecer eso? Son dos cosas que él necesita y no me están cumpliendo”, lamentó la mujer.

Si bien dijo que desde un hospital le dijeron que tenían la posibilidad de otorgarle el botón gástrico, le indicaron que como su hijo tiene obra social ésta se lo debe proveer, lo cual no está pasando y acorde pasan los días, la angustia y la incertidumbre crecen para esta familia.

“Esta obra social no sirve, todos los días mi hijo tiene que ir a Hirpace, su salud puede empeorar y ellos no lo ven, uno tiene que pasar lo que yo estoy pasando para que se den cuenta, no les importa”, recriminó la mamá de Matías para concluir.

“Tengo que esperar sentada, parada me canso, ya no sé a dónde ir, te atienden mal por teléfono y personalmente”