Desde REMSA apuestan a convertir en Salta en la mayor provincia minera del país

Luego de conocerse a partir datos de la Dirección de Transparencia e Información Minera que Salta finalizó el 2022 como la cuarta provincia con más exportaciones mineras del país y la segunda del NOA, InformateSalta dialogó con el presidente de REMSA, Alberto Castillo, quien no dudo en que la Provincia de Salta pueda encabezar el ranking dentro de algunas años.

La posición de Salta en el top 5 "significa un punto en el que Salta ya se ha posicionado como una Provincia Minera, con todas las letras en el sector minero, el sector proveedor, el sector de servicios y la infraestructura minera. Esto se debe a una política de estado que Gustavo Sáenz fijó una prioridad y una estrategia para el sector".

"Para nosotros esto es fundamental, estamos hablando que para el 2024 los tres principales proyectos mineros comienzan la producción de Litio, sin esto Salta está posicionada como la cuarta productora. Salta va a ser la primera productora de Litio del país, en este momento más de 30 proyectos están en etapa ya sea de exploración, construcción de planta piloto o ya en construcción de sus plantas", comenzó diciendo para luego agregar que una vez que los proyectos POSCO (Corea), Grefeng (China) y Eramine (Francia) estén en funcionamiento, vamos a llegar al top 1.

En la actualidad, "en más de 30 proyectos hay pedidos de exploración en nuestra Puna, realmente Salta es un mercado que va a quedar reflejado como una estrella en la minería de Sudamérica. Estamos esperando los informes del instituto Fraser que mucho más van a posicionar a la Provincia de Salta en cuanto a gestión de calidad, cumplimiento de normas, seguridad jurídica, infraestructura".

"Salta va a ocupar el número 1 de Sudamérica en políticas públicas de gestión minera y va a seguramente escalar como uno de los mejores lugares del mundo para el desarrollo".

Ataques de Nación

Castillo cruzó a Nación y a algunas provincias dado que, "vemos en forma constante que Nación, y algunas otras provincias que no son mineras, tratan de complicar las reglas de juego, de crear incertidumbre en el mercado internacional".

En este sentido continuó: "Cuando alguna otra provincia saca alguna norma o cuando Nación quita beneficios, las empresas mineras sufren las reglas de juego. Lo que en minería no podes decir, no esa provincia no tiene nada que ver con nosotros o Nación saca algún tipo de normativa pero los recursos son de nosotros, porque ellos nos ven como país entonces el país cambia las reglas de juego eso juega en contra de toda la seguridad jurídica".

"A pesar de todo eso Salta se ha posicionado, el gobernador ha sido totalmente claro y muy seguro en sus definiciones, la minería es una política de estado, acá hay reglas claras, acá hay seguridad jurídica, acá no se cambian las reglas de juego. Eso es lo que nos ha llevado a posicionar a Salta como uno de los mejores destinos para la producción minera y que estos resultados exponenciales los vamos a ver entre el 2024 y el 2025 dónde la Salta que conocemos no va a ser la misma con la contratación de mano de obra y esto es lo más importante".

La minería causa un impacto en Salta, "el año pasado se generaron 15 mil puestos de trabajo de forma directa e indirecta, este año planeamos superar los 20 mil", se debe destacar que "estamos hablando de trabajo formal, registrado, esto no se da en ninguna otra provincia".

Por último destacó que "el año pasado Salta fue la Provincia que más inversión privada recibió en Argentina. Estamos viviendo momentos muy importantes, momentos históricos".