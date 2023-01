Enferma y con un bebé, intentan desalojarla de un terreno

Adriana es una mujer con problemas serios de salud y con 2 hijos a cargo, desde hace un año viene luchando por tener un terreno en B° Los Paraísos en el que se instaló primeramente con carpa pero fue desalojada.

Por estas horas, la mujer que se instaló nuevamente en el mismo terreno tras hacer presentaciones en Tierras y Bienes, manifestó que la policía intenta desalojarla. Permanece en el terreno junto a su bebé de 1 año, mientras que no le permiten que sus otros dos hijos ingresen, sumado a que no puede salir del lugar porque si lo hace no la dejarán ingresar nuevamente.

Vecinas que apoyan a Adriana teniendo en cuenta que el terreno primeramente fue adjudicado a otra mujer y esta no hizo posesión del lugar y hoy intentan que pueda tener el terreno junto a sus hijos.

"Ella tiene una solicitud de Regularización Dominial de Tierras y Bienes, ya la censaron y aun no le dan la solución. La policía lo que quiere es una autorización de que a ella le adjudicaron el terreno pero no le dieron todavía" dijo una vecina por AM 840.

Preocupadas, las vecinas explicaron que la mujer está sola junto a su bebé de 1 año pero la policía no la deja ingresar. "No la dejan ingresar colchas, colchón, el tema del agua quisimos pasarle un caño porque tiene un problema de riñón, nació con un solo riñón y necesita estar medicada, incluso tenía turno con los médicos y no pudo ir porque no la dejan salir, porque si sale no la van a dejar volver a entrar".

Reprocharon el hecho de que la policía no permiten que la mujer cambie el colchón húmedo, o ingrese al lugar a su otro hijo. "La adjudicada es Andrea Morales, no somos dueños ninguno, estamos hace 5 años y la carpeta que entregó el IPV tenía una prorroga de 90 días pero nadie cumplió, muchos tienen edificado y no viven, o incluso no tienen nada, como es el caso este", dijo otra de las mujeres.