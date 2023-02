Salta piquetera: Para Outes, "los fiscales tienen la obligación de actuar"

Por los cortes de ruta en el norte de la Provincia de Salta, el Coordinador de Enlace, Pablo Outes comentó que estuvieron cerca de realizar una denuncia penal en contra de los fiscales federales por incumplimiento de deberes de funcionario público.

Durante el programa AgendaAbierta, conducido por el periodista Daniel Gutiérrez, Outes sostuvo: "La semana pasada estuvimos a punto de presentar una denuncia penal contra los fiscales federales, porque el concepto de ellos es que no había que judicializar la protesta pero los habitantes de Orán y San Martín también tienen derecho a trasladarse de un lugar a otro".

"Había incumplimiento de deberes de funcionario público, no liberaban la ruta. La semana pasada teníamos 7 cortes en Tartagal y Mosconi y habían decidido no intervenir y que se busque una solución. Esa posición es cómoda, pero creo que los fiscales tienen la obligación de actuar".

Siguiendo esta línea apuntó que: "Desde hace mucho tiempo hay muchísimas denuncias que no se trabajaban, que presentaba gente que se perjudica por esto y así había llegado Salta a tener 350 cortes en todo el año. Ocurrió también que había productores que no podían transitar o enfermos que no podían usar las rutas y las fiscalías seguían recibiendo denuncias, pero no se tramitan. Su obligación es devolver la paz a la Provincia".

Es por esto que, "el gobernador tomó la decisión de tener una reunión con el ministro de seguridad, el procurador general y el referente de fiscales federales, creo que fue muy provechosa pero si acá cada uno no asume su obligación es imposible".

"Quiero que Salta sea un provincia que se desarrolle sobre bases armónicas, creo que hay un derecho a reclamar pero también hay un derecho del productor a sembrar, de la gente a llegar a un hospital y para eso está la justicia", finalizó.