Larreta apuesta a una propuesta que "dé solución y tranquilidad a los salteños"

De cara a las elecciones, Eduardo Macchiavelli, secretario de Proyección Federal de Ciudad de Buenos Aires (CABA) y secretario General del PRO, en diálogo con InformateSalta, adelantó que junto al actual jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta están trabajando para construir una alternativa electoral "potente".

“Es la primera vez que un gobierno o una propuesta va a llegar al gobierno con tanto tiempo de preparación, así que muy contentos y muy esperanzados”

En la oportunidad, se refirió a la foto de Larreta junto al expresidente Mauricio Macri, quién según dijo, decidió asumir un rol de mentor. “Es una muy buena noticia, él es un ex presidente, fundador del espacio y el solo hecho que nos transmita su experiencia y nos plantee su mirada, a nosotros nos enriquece mucho”, comentó.

En ese marco, dijo que Juntos por el Cambio presentará una propuesta potente, con candidatos que puedan darle solución a los enormes problemas que afronta hoy la provincia producto de muchos años de mala gestión. “Nosotros aspiramos a presentar una propuesta el 14 de mayo que le dé solución y que le de tranquilidad a los salteños”, expresó.

“Nos vamos a ocupar de los problemas salteños”

Para puntualizar en ese aspecto, se refirió a la escasez de agua, la sequía y los incendios. “La provincia de Salta viene afrontando problemas de agua, producto de la mala asignación de los recursos, no puede ser que gran parte de la provincia esté sin agua, mientras que en el presupuesto de la provincia no se ejecuta el 100% de las partidas, que eso es mala gestión, no tiene otro nombre”, disparó.

También se refirió a los cortes de rutas. “El piquete como método de protesta que nosotros creemos que tiene que ser regulado con una dosis de responsabilidad, no podemos cercenarle derecho a otros salteños”.

"Vamos a llegar con una muy buena propuesta para solucionar los problemas de la gente, y no los problemas de la política"

Sobre los candidatos, evitó manifestar su apoyo explícito a un nombre propio. “Yo creo que todavía falta para el momento de ponerle nombre a las candidaturas, lo que si tenemos decidido es seguir construyendo Juntos por el Cambio cada vez más fuerte con la UCR, con el PRO, por supuesto, con la Coalición Cívica, con los partidos provinciales que se sumen a esta movida”.

“Llegado el momento, faltan todavía un par de meses, se definirán las candidaturas, en función de quién esté mejor posicionado para cada rol”

Con respecto al rol de la intendenta Bettina Romero, dijo que en su momento a nivel nacional hubo una alianza, pero que en cada turno electoral se verá. “Hoy no está en Juntos por el Cambio el espacio del que forma parte Bettina Romero, hoy es parte del oficialismo provincial, en todo caso veremos más adelante, hoy la respuesta es no, no está dentro de nuestro espacio”, contó.

También se mostró crítico del adelantamiento de las elecciones. “En general te diría que nosotros estamos en contra de cambiar las reglas electoral en medio del partido, es como que uno entra a jugar un partido fútbol, y a la mitad de partido, te dicen ahora jugás con pelota de rugby, no funciona así, lamentablemente esto ha sido algo que ha ejecutado el kichnerismo”.

Críticas a los números oficiales

El funcionario fue muy duro con los números presentados por el INDEC en relación al Censo y la demora del mismo. “Llegó con 5 meses de retraso a lo previsto, a 8 meses de haber realizado el censo, con una información que se contradice con la primera información que había generado, que se contradijo ayer mismo durante la presentación en una pantalla”, dijo.

“Es una muestra más de lo que es el kirchnerismo que por suerte este año empieza a entrar en su etapa final”, afirmó.

Manotazo de ahogado

Finalmente, se refirió al pedido de juicio a la Corte Suprema. “Es un manotazo de ahogado, que tiene que ver mucho con la baja calidad institucional con que históricamente el kirchnerismo nos ha regalado, en un estado de derecho, los fallos no se discuten, los fallos se cumplen”.