Según el Censo 2022, en Salta son 219 las personas que se definen como no binarias

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) dio conocer los datos provisorios del Censo realizado el 18 de mayo del año pasado. Por primera vez, en el cuestionario se agregó una categoría para registrar personas no binarias. En ese contexto la directora del Observatorio de Violencia Ana Pérez Declercq, anunció que iniciará el trámite para que su DNI sea no binario.

¿Qué significa esto? En pocas palabras, alguien que no es binario o que no se ajusta al género no se siente necesariamente conforme con una identidad de género masculina o femenina, o se relaciona con elementos de ambas, o con ninguna.

En el caso de Salta, fueron 219 las personas que dijeron sentirse identificadas con el género no binario, lo que representa el 0,02% del total de la población. Según el INDEC, en la provincia viven 1.432.082 personas.

Del detalle por departamento se desprende que de esas 219 personas no binarias, 22 viven en Anta, 1 en Cafayate, 91 en Capital, 4 en Cerrillos, 1 en Chicoana, 3 en General Güemes, 11 en San Martín, 5 en Iruya, 5 en La Caldera, 1 en La Viña, 6 en Metán, 38 en Orán, 1 en Rivadavia, 12 en Rosario de la Frontera, 9 en Rosario de Lerma y 9 en Santa Victoria.