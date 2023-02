Subir al Cerro San Bernardo en auto, ¿prohibido?

En las últimas horas, se conoció el reclamo de salteños que usan el cerro San Bernardo para entrenamiento personal a diario utilizando la calle de acceso al cerro y dejan una pregunta para todos ¿Crees que debieran prohibir la circulación de autos?.

Los vecinos manifestaron que están cansados de lo que ven y les toca sortear cada día al intentar entrenar ‘’Harta de lo mismo, en el día de ayer fuimos a correr nadie cuida el Cerro San Bernardo todo sucio, botellas por todos lados, porque no cuidamos nuestro espacio".

La misma persona cuestionó la presencia de autos en el lugar que ya no respetan nada y ponen en riesgo sus vida. "Ya ni correr se puede, los autos a mil por hora, casi nos chocan deberían no permitir autos, como hacen en la Virgen del Cerro solo que suban viejitos en autos o traffic, porque no ponen policía a la entrada del Cerro San Bernardo así no pasan los autos que solo van apurados con qué necesidad si es para correr nuestro lugar, es de todos".

Ante este reclamo también hubo quienes atacaron y remarcando que la ruta es justamente una calle construida para el ascenso y descenso de vehículos, mientras que las escalinatas fueron pensadas para quien asciende caminando, publicó Frente a Frente.