Si tomaste, no conduzcas: Ebrios al volante pagarán multas de casi 90 mil pesos

El aumento de combustibles impactó en el valor de la Unidad Fija y ahora las multas para los infractores serán más caras. El Tribunal Administrativo de Faltas de la Municipalidad de Salta dio a conocer los montos actualizados. Se indicó que cada UF quedó establecida en $87 y que los gastos administrativos serán de $260, previstos en la ordenanza 14.420/12.

El incremento se acordó luego de la reunión en plenario de los jueces de faltas. El valor de la UF equivale al 50% del costo de la nafta súper, el litro actualmente se encuentra en $173.

El presidente del Tribunal Administrativo de Faltas, Christian Abdenur, en diálogo con El Tribuno, destacó que "comenzamos el año actualizando los montos aproximados en las distintas infracciones de tránsito, que deben ser un importante llamado a tomar conciencia a la hora de manejarse en la vía pública".

El funcionario municipal destacó "la tarea de nuestro personal para poner a punto el sistema y de esta manera poder atender la demanda de los contribuyentes que llegan a nuestro organismo con la finalidad de poder solucionar cada uno de sus casos, haciendo lugar siempre al derecho de defensa y descargo".

Abdenur le hizo una aclaración a la comunidad: "Una multa de tránsito, cuya sanción es pecuniaria, no es una tasa, no es un impuesto, es una sanción porque usted ha transgredido una ley". Por otra parte, indicó que la mayor cantidad de infracciones que se labran son por mal estacionamiento, y esto es progresivo. "Si comparamos con años anteriores vemos que hay mayor cantidad de infracciones, mayor cantidad de condenas y es mayor la recaudación, por ende", dijo, y llamó a ser más conscientes y responsables.

Mencionó otra infracción, una de las más recurrentes pero no más cara: la falta de casco. Hoy el mínimo establecido es de $13.050 y el máximo, $43.500. "Por ahora admite pago voluntario (un 50% menos), no obstante es importante aclarar que el monto lo va a imponer el juez, que va a valorar los antecedentes. La falta de casco es una causa grave que conlleva una accesoria aparte de la multa, que es la inhabilitación, y pronto no va a admitir pago voluntario", adelantó.