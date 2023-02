Camila Spears: Con una marcha y una vigilia en el hospital piden justicia

Familiares, amigos y miembros de organizaciones por los derechos de disidencias y el colectivo LGBTIQ+ se reunieron la Plazoleta IV Siglos para pedir justicia por Camila Spears quien se encuentra ingresada en el Hospital San Bernardo luchando por su vida. Lo que le sucedió a la artista salteña esta cubierto por un manto de duda y misterio, lo que se sabe es que sufrió un fuerte golpe en su cabeza. Luego de la manifestación se trasladarán hasta las puertas del Hospital dónde realizarán una vigilia.

A través de SomosSaltaNoticias, su hermana, Jorgelina, comentó: "Desde esta mañana me ven de pie, no tengo descanso y no voy a descansar hasta que mi hermana despierte, fue un día de mucho trámite y papeleo. Estoy con la esperanza de que mi hermana va a reponerse y abrir sus ojitos".

Con la voz cargada de emociones por la situación que está atravesando, agradeció a todas las personas que se acercaron para sumarse a la manifestación y que de una u otra forma acompañan a la mujer en este duro momento.

"Pido que todo se esclarezca rápidamente. Mi hermana es la víctima de esta situación, después la justicia esclarecerá", sostuvo antes de quebrarse completamente.

Una de las amigas comentó que al mediodía buscaron reanimar a Camila, pero "comenzó a hacer fiebre, así que le hicieron estudios para determinar cuál es el foco de esta fiebre. Es esperar a los resultados del estudio".

El reconocido peluquero Sebastián Stone, quien mantiene una amistad desde muy chico con la comediante, dijo: "Hoy pude ingresar a verla a mi amiga, me dio la oportunidad la familia. La vi llena de amor y esperanza de la gente, con una luz increíble de todo el pueblo".

Con emociones que traspasan cualquier pantalla, comentó: "Yo sé que ella va a salir adelante porque es muy fuerte, tiene una madre y una hermana increíble. Yo sé que va a estar bien y el apoyo de los salteños es muy importante".