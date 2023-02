Cementerio para mascotas en Orán: "Se podría aplicar tranquilamente en Salta"

Fue la semana pasada cuando se volvió noticia en Salta la inauguración que tuvo lugar en Orán, donde abrieron su cementerio municipal para mascotas “Huellas del Corazón”, el primero de toda la provincia, iniciativa que busca terminar con la problemática de los animales muertos en la vía pública y además que las familias puedan darle un lugar de ultimo reposo a sus mascotas.

Con el visto bueno que está teniendo este sitio de reposo para nuestros queridos amigos, no consideran imposible que en otros puntos de la provincia pueda replicarse esta acción, sumando lo viable que Salta pudiera tener un propio cementerio. Así lo consideró el titular de Protectora de Animales, Lucas Iñigo, en diálogo con InformateSalta.

Según contó, estuvo conversando con la encargada del cementerio municipal, Carolina Montenegro, para ahondar en los detalles y los servicios que brindará el cementerio animal de Orán. “Tiene una capacidad para 120 animalitos, con un servicio gratuito, van en parcelas de 3 animalitos por nicho”, señaló algunos datos sumando que, si bien es para vecinos de la comuna oranense, podrían hacer excepciones para residentes de localidades linderas.

“A nivel nacional ha tenido repercusiones, nos pone a Salta como ejemplo de cuestión de políticas que no son solamente animales sino sanitarias, la problemática de Orán no escapa a la de Salta en la gran cantidad de perros en la vía pública, el servicio también es para callejeritos que no llegaron a contar con una familia”, agregó Iñigo levantando su pulgar a la medida.

“Me parece fantástico, ojalá sirva para que otros municipios tomen el ejemplo; la diferencia de este cementerio con otras provincias es que es totalmente público”

Consultado sobre si en Salta Capital podría pensarse en tener un cementerio donde sepultar a nuestras mascotas, Iñigo dijo que en su momento encauzaron tratativas, viendo la posibilidad de instalar uno en San Lorenzo pero hubo problemas de escrituras y ya no prosperó. “Debería verse la posibilidad de buscar algún terreno fiscal, de implementarlo, esto es algo esencial para la salud pública como para la contención, por semana tengo 4 o 5 llamado preguntándome dónde pueden enterrar algún perrito”, comentó.

Considerando que esto puede significar despedir a una mascota con el mismo cariño y respeto que otro miembro de una familia, el titular de Protectora dijo que también puede avanzarse con la voluntad política de hacerlo. “Orán es de los departamentos más importantes de la provincia, si se hizo efectivo ahí, se podría aplicar tranquilamente en Salta o en otro municipio”, concluyó a InformateSalta.